吉尔吉斯斯坦确诊病例数突破5000 首都医护人员严重不足

人民网努尔苏丹6月29日电（记者 周翰博）比什凯克消息：当地时间6月29日10时00分，吉尔吉斯斯坦卫生部副部长乌谢恩巴耶夫在政府例行新闻发布会上对媒体通报，过去24个小时吉全国新增269例新冠肺炎确诊病例和3例死亡病例。截至目前，吉累计确诊新冠肺炎病例达到5017例，康复2294例，死亡50例。

乌谢恩巴耶夫指出，6月28日吉相关机构共检测了2722份样本，检出269例新冠肺炎确诊病例。新增病例分别来自首都比什凯克（138例）、楚河州（43例）、奥什市（23例）、奥什州（6例）、纳伦州（4例）、贾拉拉巴德州（26例）、伊塞克湖州（16例）、塔拉斯州（9例）和巴特肯州（4例）。“在新增确诊病例中，9例为输入型病例，其余均为本土病例。”

据乌谢恩巴耶夫介绍，目前，吉全国共有716名确诊患者在指定医院接受治疗，其中88人病情严重。“根据新的诊疗方案，其余1957名确诊患者在家自我隔离。此外，与确诊病例有过接触人员数量为19606人。”

连日来，吉尔吉斯坦的新冠肺炎疫情持续恶化，大量医护人员确诊感染，医疗卫生系统面临严重压力。28日，比什凯克市政府在官方网站发出呼吁，希望更多有能力的志愿者加入抗击疫情的工作中来，“我们国家的疫情非常严峻。医务工作者从3月开始持续高强度工作，已经非常疲惫，且不断有人确诊感染新冠肺炎。恳请所有热心的市民们、住院医生、实习医生、医学家和病毒学家加入抗击疫情的队伍，一起帮助我们的城市！比什凯克需要医务工作者！请不要袖手旁观，让我们一起战胜病毒！”

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