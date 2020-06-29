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蒙古国选举总委员会向新当选国家大呼拉尔委员颁发证书

2020年06月29日13:16  来源：人民网-国际频道
 
6月29日，蒙古国选举总委员会向新当选国家大呼拉尔委员颁发证书。
6月29日，蒙古国选举总委员会向新当选国家大呼拉尔委员颁发证书。

人民网乌兰巴托6月29日电（记者霍文）蒙古国选举总委员会29日向76名新当选国家大呼拉尔委员（议员）颁发证书。根据蒙古国相关法律，巴特图勒嘎总统将确定本届国家大呼拉尔（议会）首次全会日程。国家大呼拉尔首次全会包括选举国家大呼拉尔主席（议长）、副主席、常设委员会主席、任命总理和政府成员等议程。

蒙古人民党在此次议会选举中获76个席位的62席，有权单独组建新政府。民主党获11席，为最大反对党。“你和我们的联盟”“正确人选民联盟”各获1席，分别为蒙古人民革命党副主席赛音呼·钢巴特尔、劳动国家党领导委员会主席陶格米德·道尔吉汗德。此外，民主党前党主席、前总理诺罗布·阿勒坦呼雅格以独立候选人身份当选。

6月24日，蒙古国13个政党、4个政党联盟以及独立身份共606名候选人参加国家大呼拉尔例行选举。当日7时至22时，2,003,969注册选民中，1,475,895人在全国2070个投票点参加投票，投票率为73.65 %。

蒙古国自1992年开始实行设有总统的议会制，国家大呼拉尔是国家最高权力机关，行使立法权，由76名议员组成。蒙古国国家大呼拉尔选举每4年举行一次。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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