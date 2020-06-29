全球疫情简报：美机构统计全球累计新冠病例超1000万 死亡超50万

新华社北京6月29日电 28日全球疫情简报：美机构统计全球累计新冠病例超1000万 死亡超50万

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间28日10时（北京时间28日16时），全球新冠确诊病例较前一日增加189077例，达到9843073例；死亡病例较前一日增加4612例，达到495760例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至美国东部时间28日16时33分（北京时间29日4时33分），全球累计死亡病例升至500108例，累计确诊病例升至10063319例。数据显示，美国累计确诊病例和死亡病例均最多，分别为2539544例和125747例。

新闻事件

在放松防疫限制措施后，伊朗疫情近日出现反弹。总统鲁哈尼28日在国家疫情防控指挥部会议上宣布，自7月5日起的两周内，居民在所有公共场所必须佩戴口罩，不遵守相关卫生规定者将受到处罚。会议还决定，疫情达到红色风险等级的城市可向上级部门申请重新实施有关防疫限制措施。

韩国中央灾难安全对策本部28日发布保持社交距离措施的三大阶段及其防疫对策，按照疫情扩散程度对社交距离限制措施做出进一步细化分类。

据日本广播协会电视台统计，截至当地时间22时30分（北京时间21时30分），日本28日新增新冠确诊病例113例，创下解除紧急状态后的新高，累计确诊病例达18522例。东京都新增确诊病例60例，这也是东京都在解除紧急状态后单日新增病例数最高值，其中有39例感染途径不明。

斯里兰卡总统府新闻媒体处28日发布公告说，斯政府即日起彻底取消为防控新冠疫情而在全国实施的宵禁。为防止新冠疫情蔓延，斯里兰卡政府3月20日起在全国实行宵禁。此后随着疫情逐渐平稳，宵禁措施也随之逐步放松。

美国疾病控制和预防中心网站27日更新的数据显示，美国单日新增新冠确诊病例超过4.4万例，再次刷新单日新增病例数最高纪录。

(责编：于洋、燕勐)