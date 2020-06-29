德国接棒欧盟 将对华关系视为核心任务

新冠疫情爆发以来，特朗普政府抗疫不力、“甩锅”中国，加大在各领域与中国的对抗，致使中美关系异常紧张。在此背景下，欧盟将对华采取什么样的态度，7月1日起担任欧盟轮值主席国的德国采取何种立场，自然成为世人关注的焦点。

德国将对华关系视为核心任务

5月27日，德国总理默克尔在阿登纳基金会举办的“德国担任欧盟轮值主席期间的外交及安全政策”研讨会上做主旨发言，对德国担任欧盟轮值主席期间的工作重点及对华关系做了详尽阐述。

默克尔提出对华关系是德国担任轮值主席期间的工作重点。“欧盟对积极塑造对华合作抱有巨大战略兴趣”。她希望德国任内能推动达成中欧投资协议；通过碳排放交易体系合作为世界做表率，促进全球气候保护；促进全球卫生健康合作，改进全球疫情透明度标准；加强中欧双方对非合作的协调，建立促进非洲可持续发展的标准。

6月18日，默克尔在德国联邦议会就德国作为欧盟轮值主席国所做的政府宣言中再次强调，对华关系是德国在轮值主席任内的核心任务。

虽然原定于今年9月份在莱比锡举办的中国-欧盟峰会因疫情延期，但默克尔仍强调了适时举办这一峰会的重要性。她指出，越是在世界局势纷乱、中美摩擦加剧的时候，越要和中国构建开放的、建设性的对话。

“后疫情时代”中欧关系更加稳健成熟

早在2013年11月20日，习近平主席在会见时任欧洲理事会主席范龙佩和时任欧盟委员会主席巴罗佐时就讲到，中欧之间不是简单的买卖关系，而是维护世界和平的“两大力量”、促进共同发展的“两大市场”和推动人类进步的“两大文明”。2014年，习近平又明确提出打造中欧和平、增长、改革、文明四大伙伴关系。

近日，习近平在视频会见欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩时强调，中方愿同欧方携手努力，推动“后疫情时代”中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平。他指出：中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，主张什么、反对什么、合作什么，具有世界意义。

习近平主席关于中欧合作论述远远超出双边范畴，具有全球性意义。

中欧合作在国际变局注入稳定性 给全球信心

在今天全球化遭遇逆流、贸易保护主义重新抬头、民粹主义泛滥、特朗普执意美国优先、新冠疫情重创世界经济并为人类健康带来巨大威胁、全球治理赤字凸显的特殊时期，推动中欧合作比以往任何时候都显得迫切。

首先，中欧合作可以为国际变局注入稳定性，给世人重新带来信心；其次，中欧加强合作，对有效复工复产，重启经济，保持全球供应链的完整，助力世界经济早日恢复具有示范效应；第三，中欧合作对推动数字经济发展，促进双方经济结构转型具有重大实际意义；第四，基于对多边主义的认同，中欧合作可以有力促进全球在气候治理、卫生健康治理、安全治理等问题上取得进展。

中欧双方领导人都将2020年内达成一项高水平的中欧投资协定置于重要的政治议程之上。该协定已历经7年29轮谈判，议题包括“市场准入”、“对等开放”、“竞争中立”等。双方达成一份高水平的投资协定，对于加强“你中有我、我中有你”的实质合作具有重要意义。

首先，投资协定将为双方投资者建立一个开放、可预期、公平和透明的商业环境，促使更多欧洲企业在中国落地并扎根，分享中国新一轮开放与发展释放的巨大红利；其次，对于在欧洲海外投资占比严重不足的中国企业而言，一个稳定的欧洲投资环境也将促使其加快走进欧洲，中欧投资潜力双向促进作用将进一步被激发。

中欧投资协定的达成还具有不可低估的信号和示范效应。在特朗普“美国优先”、动辄对别人挥舞制裁大棒的背景下，中欧投资协定无疑是对维护多边主义、促进自由贸易、实施互惠原则发出的强烈信号，也会对今后的多边贸易安排起到示范效应。

对非三方合作成为双边合作新亮点

如何帮助非洲克服新冠疫情影响，加强非洲可持续发展的能力是中欧领导人共同关心的话题。今年10月，欧盟将与非盟举行欧非峰会，默克尔作为欧盟轮值主席国代表明确表示希望加强中德、中欧在对非合作中作用的磋商与协调，为此中德已经进行了两轮对非事务磋商，这是中德、中欧承担国际责任、加强全球治理、进而践行人类命运共同体理念的一大举措。

“智者求同，愚者求异。”中欧要本着相互尊重、平等相待、求同存异、合作共赢的态度去加强对话和沟通，寻求利益最大公约数，共享机遇，共迎挑战。在这一基础上德国担任欧盟轮值主席国期间的中欧合作可期。

（作者是北京外国语大学区域与全球治理高等研究院常务副院长，德语学院教授）

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