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弗洛伊德事件让美国陷入种族歧视“自我审查”

忆黎

2020年06月29日11:05  来源：人民网-国际频道
 

自从弗洛伊德遭警察暴力执法致死之后,由美国民众自发组织的抗议示威运动已持续近一个月。美国反种族主义的怒火肆虐，“自我审查”狂潮也席卷而至。

近日美国开始一场砸历史人物雕像的群众运动，那些凡是在历史上跟奴隶制和种族歧视有关的历史人物均遭到“清算”，就连美国“国父”也未能幸免。美国当地时间6月18日晚，一尊位于俄勒冈州波特兰的乔治·华盛顿雕像被示威者用绳子拽倒，在此之前，示威者将美国国旗付之一炬并扔在雕像上。

图为示威者点燃美国国旗并将其扔在乔治·华盛顿雕像上

图片来源：国会山报

随着抗议活动的愈演愈烈，有人将目光转向了大航海时代著名的航海家哥伦布，他们认为哥伦布最早在欧洲实行种族主义并将之带到美洲，是黑人奴隶贸易的始作俑者。

在美国请愿网站“change.org”上，纽约、芝加哥等地共有25封请愿书要求移除当地的哥伦布雕像。请愿书中写道：“哥伦布迫使人们离开祖先的土地，这是种族主义的暴力行为”“我们不应该崇拜历史上以‘发现’为名而进行奴役的人” 。

图为位于波士顿的哥伦布雕像被“斩首” 图片来源：CNN网站截图

此外，美国首都也被“点名”，美国首都全称为华盛顿·哥伦比亚特区，其中的哥伦比亚就是指“发现”美洲的哥伦布。为此，美国众议院提出了改哥伦比亚特区为“道格拉斯邦”的决议，弗雷德里克·道格拉斯是十九世纪美国废奴运动领袖，美国历史上有名的黑人民权运动家。

新一轮指控还指向了耶鲁大学，有人认为其校名涉嫌种族歧视而要求校方改名，保守派学者Jesse Kelly在推文中写道：“耶鲁大学是以伊利胡·耶鲁的名字命名，他不仅是奴隶主，实际上也是奴隶贩卖者。我号召耶鲁大学立即更改校名，并且除去所有建筑物、文件和商品上Yale的名字。否则，他们会一直恨黑人。”

图为Jesse Kelly推特截图

一些保守派学者还称耶鲁如果不更名，他们不会罢休。耶鲁大学并非孤例，乔治城大学、布朗大学在内的多所大学随后也被列入名单。

抗议者还把目光瞄准了美国国歌。6月24日，雅虎音乐编辑Lyndsey Parker发布专栏文章，呼吁将带有“明显种族主义色彩”的国歌换掉。她在文章中声称国歌作词者弗朗西斯·斯科特·基（Francis Scott Key）是奴隶主，奴役过无数黑奴。这位作词者还说过 “非裔美国人有别于其他种族且低人一等”这样的话，并且在他担任律师的时候曾和废奴主义者对簿公堂。

图为雅虎音乐编辑Lyndsey Parker发布专栏文章 呼吁换掉带有“明显种族主义色彩”的国歌

随着美国示威运动的不断升级，全美抗议者陷于无尽的“自我审查”。反种族主义抗议反映的是美国社会长期的裂痕和痼疾。当前的美国是否会为了“政治正确”而陷入矫枉过正？这一系列轰轰烈烈的示威活动又能在多大程度上推动社会改革？待浪潮平息，人们是否会看到一个不一样的美国？ 

(责编：刘叶婷、燕勐)
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