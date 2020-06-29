防疫亦要防骗！这份海外防骗攻略请收好

海外涉疫情诈骗词云图（注：合并了部分高频的同义词）

图片来源：海外疫情公共信息服务平台

人民网讯 新冠疫情全球蔓延之际，不法分子乘虚而入、借“疫”行骗，手段套路不断升级，致使不少海外华人蒙受巨大损失。海外抗疫，不仅要注重个人防护，也要严防涉疫诈骗，保护自身财产安全。6月28日，海外疫情公共信息服务平台基于驻外使领馆发布的权威信息，发布海外“涉疫情诈骗”态势分析报告。报告分析了海外涉疫情诈骗的高发地区、常见类型、典型行为、常用渠道等，以期为海外华人防范涉疫骗局、识破涉疫骗术提供参考。

美国、澳大利亚是海外涉疫情诈骗最频繁地区

报告指出，自新冠疫情发生以来，涉疫情诈骗事件呈高发态势，我国驻外使领馆和国外官方机构相继发布了一系列防范涉疫情诈骗的提醒。其中，美国、澳大利亚是被提及最为频繁的国家，跟随其后的依次是韩国和加拿大。涉及日本、西班牙、新西兰等国的官方提醒也较为普遍。 此外，进入3月份后，驻英国、德国、法国、巴西、新加坡、南非、希腊、柬埔寨、坦桑尼亚、波兰等国的使领馆也相继发布了防范涉疫情诈骗的提醒。在上述国家的华人华侨，需要格外提高警惕。

需高度警惕冒充官方机构类诈骗

海外涉疫情诈骗类型词云图

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报告分析指出，海外涉疫情诈骗主要有防疫物资诈骗、机票和包机诈骗、冒充官方机构行骗、疫情捐款诈骗等主要类型。其中，冒充官方机构是海外涉疫情诈骗中最为常见、事由也最为丰富的行骗类型。此类骗局的行骗事主要有以疫情防控为由实施诈骗、借政府补贴之名实施诈骗、虚假涉案以及以“有重要文件需要至使领馆领取”“居留卡将失效”“协助办理签证延期”等为借口，冒充官方机构来套取个人信息或骗取服务费。

报告指出，疫情期间，驻外使领馆、国内外相关部门开展了各项防疫工作。不法分子抓住机会，自称官方机构要求海外华人进行个人信息登记和报备；或者发送名为“新冠疫情最新官方信息”“新冠疫情调查”“新冠病毒检测报告”，实则带有不明链接的邮件和短信，用于套取个人信息、骗取费用或植入电脑病毒。此外，还有部分诈骗分子以新冠疫情宣传、调查、检测、提供咨询等为名上门骗取服务费用。

此外，疫情期间机票代理和包机的骗局也较为盛行。报告指出，相关案例显示，一些不法分子在网络和社交媒体上散布虚假航班信息，声称有售卖回国直飞机票或联程票的渠道；部分还假借总领馆名义，招揽私人包机售票。受骗乘客不仅蒙受了巨大的财产损失，还有可能滞留第三国机场无法转机，增加感染风险。目前，包括韩国、日本、加拿大、美国等在内的多国均已出现此类诈骗。

除了上述借助疫情兴起的诈骗类型。同时，传统形式的诈骗也不容忽视，主要有金融和消费诈骗、虚构绑架和亲友事故以及兼职诈骗、钓鱼邮件、黑客攻击等。

警惕不法分子以航班为由设下骗局

海外涉疫情诈骗类型的时序演化

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报告梳理了疫情期间不同诈骗类型对应的资讯数量随时间的变化趋势。分析结果显示，3月份后各类诈骗进入高发期。其中，冒充官方机构行骗一直以来都十分频繁，尤其在3、4月份最为猖獗。防疫物资诈骗、疫情捐款诈骗在2、3、4月份较为频繁，各地华人在该阶段前期通过邮寄防疫物资、线上捐款来援助国内；后期因疫情在国外蔓延，迫切需要防护用品，不法分子趁此机会大肆行骗。机票和包机诈骗自3月份兴起，并在5、6月份盛行；该阶段正值暑期和毕业季，华人回国需求较大，不法分子趁机以航班为由设下骗局。 虚构绑架案和亲友事故、金融和消费诈骗以及其他传统诈骗类型也时有出现。

警惕海外涉疫情诈骗的典型可疑行为

海外涉疫情诈骗典型可疑行为词云图

图片来源：海外疫情公共信息服务平台

海外涉疫情诈骗行为有一定蛛丝马迹可循。捕获疑点，识别骗术，就能大大降低落入圈套的风险。报告梳理出了海外涉疫情诈骗中的典型可疑行为，包括索要个人信息、要求转移资金汇款、要求点击不明来源链接、来电显示为匿名或陌生号码、引诱式或威胁恐吓式语言以及语音提示按键、转接或回拨等。

就语音提示按键、转接或回拨这一典型可疑行为，报告指出，有些不法分子利用特殊技术篡改来电显示，冒充使领馆等官方机构，具有较强迷惑性。接到类似来电需注意是否为语音电话；是否通过语音提示按键、转接或回拨。若出现以上行为，则需格外警惕，因为使领馆电话是直拨电话，不会通过语音提示按键、回拨或转接人工服务，也不会转接至国内公检法机关。若无法确定真假，可通过官网上的可靠渠道联系使领馆进行核实。

除了上述较为明显的行为之外，报告还梳理出几种更为隐蔽的行骗方式，包括伪造官方机构人员证件、机票交易成功记录和行程单。报告提示，凡是通过网络、社交软件发送的证件、公文等均为伪造。使领馆和国内公检法机关不会通过上述渠道联系海外华人处理事务。如无法确定真假，可通过使领馆官方电话等可靠渠道进行核实。

报告提示，海外涉疫情诈骗涉及区域广泛、类型丰富、手段多样。海外华人在防疫的同时，也需提高防骗意识，时刻保持警惕，牢记使领馆等官方机构的提醒：

通过正规途径购买防疫物资和机票，慎重对待网络、社交媒体上的推销广告。

警惕自称官方机构的来电、邮件和上门人员，通过可靠渠道联系使领馆、当地公安机关等予以核实。

警惕索要个人信息、要求汇款转账、语音提示转接等可疑行为，坚决不向外人透露个人隐私和银行卡账号信息。

如不慎被骗，需注意保存证据、迅速报警，并联系本人账户开户行，采取止付、冻结等措施及时止损。

(责编：刘叶婷、燕勐)