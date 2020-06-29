美国涉港法案，废纸一张！(望海楼)

近日，美国国会参议院通过所谓“香港自治法案”，妄图以“制裁”为手段阻挠涉港国家安全立法。这一做法违背国际法和国际关系基本准则，进一步暴露美国的双重标准和强盗逻辑，是对香港事务和中国内政的公然干涉。

香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，绝不容许任何外部势力干预。国家安全立法是中国政府的权力和责任，也是国际通行实践。涉港国安立法所针对的，是极少数严重危害国家安全的行为和活动。

涉港国安立法是推动香港走出乱局困境、实现长治久安的根本之策。它始终强调“惩治极少数，保护绝大多数”。真正害怕它的，是“极少数”。美方说三道四吵嚷不休，无非是为这“极少数”站台张目。美方诬蔑中国政府“破坏”香港特区高度自治，完全颠倒黑白、自欺欺人。

美国一系列操作背后，目的性极强。去年香港“修例风波”以来，美方不断煽风点火，一面冷血残酷怂恿“黑暴”“揽炒”，一面厚颜无耻以国内法粗暴干涉中国内政，先是推出所谓“香港人权与民主法案”，此番又炮制所谓“香港自治法案”，气急败坏高调介入，成心给香港添乱，给中国添堵。美方甚至并不讳言，数十年来一直把香港作为“自由堡垒”，企图以“香港模式”改变中国内地社会制度。事实上美方既不在乎香港自治程度，也毫不关心香港繁荣稳定，所谓的“民主”“自由”等说辞，不过是他们滥施霸权的幌子。

一贯“双标”的背后，美国也有现实考虑。美方在《2019年度全球恐怖主义形势报告》中声称，香港“黑暴”并非恐怖主义。如今美国国内因种族歧视引发骚乱，美方却立马扣上“本土恐怖主义”帽子。这种赤裸双标，虚伪至极，令人齿冷。随着美国大选临近，一些政客为谋选票，重施“甩锅”中国、插手香港事务故技，企图借此转移国内矛盾，掩盖其自身治理无能。

美国的所谓“制裁”，注定搬石头砸自己。美国与香港有大量营商合作，美国在港有8.5万名公民、1300多家企业、近300个地区总部和400多个地区办公室。过去10年，美国在香港获得其全球贸易伙伴中最高的贸易顺差。美方若一意孤行，只会损害其自身经济利益。妄图借搅混香港之水从中渔利，恐怕只会落得伤痕累累。

美方三番四次阻挠，再次凸显涉港国安立法必要性和迫切性。唯有填补法律制度和执行机制上的漏洞，外部势力搞乱香港的图谋才不会得逞。眼下，涉港国安立法正稳步推进。绝大多数香港民众热切盼望香港在法律保障下重回正轨。近300万港人日前联署“撑国安立法”签名行动，大多数外商对立法表示真心欢迎，超128万港人参与“反美国等外部势力干预”网上联署。这充分显示了人心向背。

中国政府推进涉港国安立法，决心坚定不移。香港前途命运始终掌握在包括香港同胞在内的14亿中国人民手中。美方所谓“法案”，无异于废纸一张。

（作者为本报评论员）

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