人民网>>国际

美国涉港法案，废纸一张！(望海楼)

■ 张  盼

2020年06月29日08:43  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　近日，美国国会参议院通过所谓“香港自治法案”，妄图以“制裁”为手段阻挠涉港国家安全立法。这一做法违背国际法和国际关系基本准则，进一步暴露美国的双重标准和强盗逻辑，是对香港事务和中国内政的公然干涉。

　　香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政，绝不容许任何外部势力干预。国家安全立法是中国政府的权力和责任，也是国际通行实践。涉港国安立法所针对的，是极少数严重危害国家安全的行为和活动。

　　涉港国安立法是推动香港走出乱局困境、实现长治久安的根本之策。它始终强调“惩治极少数，保护绝大多数”。真正害怕它的，是“极少数”。美方说三道四吵嚷不休，无非是为这“极少数”站台张目。美方诬蔑中国政府“破坏”香港特区高度自治，完全颠倒黑白、自欺欺人。

　　美国一系列操作背后，目的性极强。去年香港“修例风波”以来，美方不断煽风点火，一面冷血残酷怂恿“黑暴”“揽炒”，一面厚颜无耻以国内法粗暴干涉中国内政，先是推出所谓“香港人权与民主法案”，此番又炮制所谓“香港自治法案”，气急败坏高调介入，成心给香港添乱，给中国添堵。美方甚至并不讳言，数十年来一直把香港作为“自由堡垒”，企图以“香港模式”改变中国内地社会制度。事实上美方既不在乎香港自治程度，也毫不关心香港繁荣稳定，所谓的“民主”“自由”等说辞，不过是他们滥施霸权的幌子。

　　一贯“双标”的背后，美国也有现实考虑。美方在《2019年度全球恐怖主义形势报告》中声称，香港“黑暴”并非恐怖主义。如今美国国内因种族歧视引发骚乱，美方却立马扣上“本土恐怖主义”帽子。这种赤裸双标，虚伪至极，令人齿冷。随着美国大选临近，一些政客为谋选票，重施“甩锅”中国、插手香港事务故技，企图借此转移国内矛盾，掩盖其自身治理无能。

　　美国的所谓“制裁”，注定搬石头砸自己。美国与香港有大量营商合作，美国在港有8.5万名公民、1300多家企业、近300个地区总部和400多个地区办公室。过去10年，美国在香港获得其全球贸易伙伴中最高的贸易顺差。美方若一意孤行，只会损害其自身经济利益。妄图借搅混香港之水从中渔利，恐怕只会落得伤痕累累。

　　美方三番四次阻挠，再次凸显涉港国安立法必要性和迫切性。唯有填补法律制度和执行机制上的漏洞，外部势力搞乱香港的图谋才不会得逞。眼下，涉港国安立法正稳步推进。绝大多数香港民众热切盼望香港在法律保障下重回正轨。近300万港人日前联署“撑国安立法”签名行动，大多数外商对立法表示真心欢迎，超128万港人参与“反美国等外部势力干预”网上联署。这充分显示了人心向背。

　　中国政府推进涉港国安立法，决心坚定不移。香港前途命运始终掌握在包括香港同胞在内的14亿中国人民手中。美方所谓“法案”，无异于废纸一张。

　　（作者为本报评论员）

(责编：崔越、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved