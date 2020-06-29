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俄罗斯使馆斥《纽约时报》“假新闻”

2020年06月29日08:28  来源：新华网
 

　　俄罗斯驻美国大使馆27日说，美国《纽约时报》所谓俄方“资助阿富汗塔利班袭击驻阿联军”的报道“毫无根据”，是“假新闻”。

　　俄使馆在社交媒体推特写道，《纽约时报》的报道对俄方提出“毫无根据且匿名的指责”，“已经给俄罗斯驻华盛顿和（英国首都）伦敦大使馆人员生命安全带来直接威胁”。

　　俄使馆上传的截图显示，一名推特用户因为《纽约时报》的报道，对上述俄方使馆人员发出威胁。俄使馆因而敦促《纽约时报》“停止报道对生命造成威胁的假新闻”。

　　前一天，《纽约时报》以不愿公开姓名的美国情报人员为消息源报道，美国总统唐纳德·特朗普打算撤出驻阿美军之际，俄方军事情报人员向阿富汗塔利班提供“悬赏”，袭击以美军为主的驻阿联军。

　　俄罗斯外交部人员27日也驳斥这篇报道。一名外交官员告诉俄罗斯卫星通讯社，俄方“已经注意到又一篇假新闻”，“这篇绘声绘色的报道显示美国情报部门的宣传人员……甚至不愿意编一些更复杂的故事，而是直接胡说八道”。

　　“另一方面，20年来，（美国）在阿富汗战争中的情报工作一塌糊涂，我们还能指望他们有什么样的情报呢？”这名外交官说。

　　美国与塔利班今年2月29日在卡塔尔首都多哈签署协议。美方承诺在协议签署后10天内启动撤军，在135天内把驻阿美军从大约1.3万人缩减至8600人；推动阿富汗政府释放塔利班在押人员等。塔利班在协议中承诺不允许其成员以及包括“基地”组织在内的其他组织利用阿富汗国土威胁美国及其盟友的安全。美国军方高级官员本月18日说，已经按照协议完成第一阶段撤军。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
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