沙漠蝗侵袭邻城　新德里高度警惕

印度首都新德里27日发布警告，要求官员高度警惕沙漠蝗，缘由是这种迁徙性害虫当天侵袭毗邻城市古尔冈。

阿图尔·卡普尔创办了一家从事公益活动的企业，家住古尔冈。他告诉美国有线电视新闻网(CNN)，沙漠蝗当地时间27日上午11时30分侵袭这座城市。15分钟后，数以千计蝗虫在各家各户的阳台和屋顶停留，直至被狂风刮走。

现年56岁的卡普尔说，他上次在古尔冈看到蝗群至少是40年前，当时还是孩子，“我们会弄出大声响吓跑它们”。

新德里分管劳动和发展的市政官员戈帕尔·拉伊在社交媒体“推特”张贴一份政府告示，建议所有地区行政长官“保持高度警惕”、预备应对蝗灾。告示写道，政府将派人指导民众驱赶蝗虫，比如放鞭炮、“打鼓或击打器皿制造高分贝声音，或者大声播放音乐”。

数以百万计沙漠蝗5月初从邻国巴基斯坦飞入印度西部拉贾斯坦邦，绵延7公里。蝗虫群接着闯入5个邦觅食。

奥姆·普拉卡什是印度农业部下属蝗虫预警组织驻拉贾斯坦邦的植物保护官。他本月初说，这批飞抵印度的蝗虫来自巴基斯坦繁殖地。联合国粮食及农业组织20日说，印度接下来4周应当保持高度警惕，因为“春季繁育的成年蝗虫群在印巴边境持续出现，因拉贾斯坦邦季风雨尚未来临，不少蝗虫继续东进至印度北部多个邦”。

沙漠蝗飞行和繁殖速度快，是全球最危险的迁徙性害虫之一。成年沙漠蝗每日飞行距离可达150公里。联合国人道主义事务协调厅说，1平方公里蝗群一天可以吃掉3.5万人的口粮。

东非正在遭遇数十年来最严重蝗灾。CNN报道，灭蝗最有效的方法是喷洒杀虫剂，但新冠疫情导致非洲大陆蝗灾应对工作放缓。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)