美国密西西比州要改州旗

美国密西西比州议会两院27日分别表决通过一项议案，推动修改该州州旗，去除旗上的南方邦联战旗图案。

密西西比州众议院和参议院当天分别以85票赞成、34票反对和36票赞成、14票反对的表决结果通过修改州旗议案，大幅超出通过所需三分之二赞成票数。正式确定州旗“废旧立新”的法案定于28日接受表决，但只需简单多数通过即可。

美联社报道，密西西比州现有州旗设计图案于1894年制定，是目前唯一含南方邦联战旗图案的州旗。南方邦联战旗标志为红底蓝色交叉，上有13颗白星，在今日美国通常被视作蓄奴制度和种族主义象征。密西西比州内全部公立大学以及多个市、县已停止悬挂州旗。

共和党籍州长泰特·里夫斯27日说，只要州议会通过更改州旗法案，他将签署法案使其生效。

新法案将废止现有州旗的法律效力。一家委员会将设计新州旗图案，由选民在11月3日选举日时投票决定是否同意，如未获通过，委员会将重新设计。

路透社报道，非洲裔男子乔治·弗洛伊德5月遭遇警方暴力执法身亡在美国引发抗议浪潮，不少南方邦联人物雕像、纪念碑等美国蓄奴制度象征物成为抗议者的攻击目标。连锁零售巨头沃尔玛23日宣布，旗下店铺将不再展示密西西比州旗。（海洋）【新华社微特稿】

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