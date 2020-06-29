团结互助共谋发展我驻委使馆与委共庆建交46周年

人民网加拉加斯6月28日电 （记者 张卫中）为庆祝中华人民共和国与委内瑞拉玻利瓦尔共和国建交46周年，我驻委大使李宝荣前往委内瑞拉国家公墓，在委副总统罗德里格斯陪同下向玻利瓦尔墓敬献花圈，并出席委方出版新书《习近平主席的三个重要讲话》首发式。委部长理事会副主席兼计划部长梅嫩德斯等政府部长、驻委使馆外交官等出席。

李宝荣大使在致辞中表示，在中委建交46周年之际，我们以崇敬之情向伟大的解放者玻利瓦尔敬献花圈。中委相距遥远，但无法阻断两国人民友好情谊。特别是查韦斯总统任职期间，中委关系取得快速全面发展。马杜罗总统就任以来，中委全面战略伙伴关系更加巩固。当今世界正面临百年未有之大变局，新冠肺炎疫情严重威胁人类安全。在关键时刻，中委团结互助，共同维护和平、捍卫主权，以合作谋发展，共同构建人类命运共同体。双方将以两国建交46周年为契机，切实落实两国元首共识，团结战胜疫情，深化互利合作，为两国人民谋福祉。

李大使感谢委方为出版《习近平主席的三个重要讲话》所做工作，相信委各界读者通过这本新书将进一步了解习近平新时代中国特色社会主义思想，这一思想是引领实现中华民族伟大复兴的行动指南，也为全球治理提出中国方案，贡献中国智慧。中方愿与委方加强治国理政和发展经验交流，推动中委关系深入发展。

罗德里格斯副总统代表马杜罗总统、委政府和人民热烈祝贺委中建交46周年。罗德里格斯说，建交46年来，委中关系取得巨大发展，各领域务实合作成果丰硕。查韦斯总统执政后，委在玻利瓦尔革命引领下，将中国等友好国家作为外交优先方向，在平等和相互尊重基础上发展互利共赢的友好合作关系，共同抵抗霸权主义和强权政治，捍卫国际公平正义。马杜罗总统和习近平主席将委中关系提升为全面战略伙伴关系，进一步深化和拓展各领域交流合作。今年3月以来，来自中国的6批防疫物资抵委，为委抗疫斗争作出重大贡献。

罗德里格斯表示，《习近平主席的三个重要讲话》中包括习近平主席在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话，通过学习讲话我们了解到，中国共产党在马克思主义指导下，带领中国人民推翻帝国主义、封建主义、官僚资本主义三座大山，实现了经济社会发展巨大成就，以独立自主的和平外交政策为世界和平与发展作出突出贡献。委方愿以两国建交46周年为契机，同中方携手努力，进一步密切两国友好关系，在“一带一路”倡议框架下深化合作，为共同构建人类命运共同体作出积极贡献。

央媒驻委记者及委国家电视台、南方电视台等主流媒体对活动进行了报道。

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