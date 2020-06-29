第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及大区赛决赛完美落幕

人民网开罗6月28日电（记者 黄培昭）当地时间6月28日，第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛埃及大区赛决赛迎来收官之战。经过严格的层层选拔，来自埃及5所高校的8位选手参与了本次激烈角逐。受疫情影响，本次比赛采取视频会议模式举行，邀请了有关权威人士和机构代表担任评审和嘉宾。选手们齐聚线上，中文筑梦、共话天下一家。

比赛开始前，中国驻埃及使馆肖军正公使致辞。肖公使表示，汉语是中埃友谊的桥梁，汉语是了解中华文化的一把钥匙，汉语是领悟东方哲理的一扇重要大门。“韧性”和“生命力”是中华文明最鲜明的特点，“天下大同”是中国自古至今的一贯追求。学好汉语，了解古老的东方智慧有助于中埃两国在面临困难时互信互认、加强合作、同舟共济。肖军正公使鼓励在埃及学习汉语的青年学子积极发挥桥梁作用，携手推动构建人类命运共同体。

随后，比赛正式开始。本次比赛分演讲和才艺表演两部分，各占50分。演讲总时长不可超过3分钟，才艺表演总时长不可超过5分钟。演讲环节，选手们或真切或热情洋溢地分享了他们与中文结缘的故事。来自艾因夏姆斯大学的一号选手沐若虚同学展现了深厚的汉语功底。他说，偏见来自无知，汉语让他了解了真实有趣的异国文化。苏伊士运河大学的桑英杰同学则饱含深情地向他的汉语老师们告白：“是我的老师们不厌其烦的纠正我的发音，是我的老师们用无尽的鼓励和赞扬让我爱上汉语并改掉了口吃的毛病，汉语像一根魔法杖彻底改写了我的人生！”八号选手雅妍在演讲中提到，家是充满爱和温暖的地方，有爱才有家，地球是我们共同的家。九号选手文昊的足迹已经踏过中国的许多地方，他说，没有人是一座孤岛，世界各国命运相连、休戚与共。此次选手们的演讲情真意切，观点深入、掷地有声。

才艺表演部分，选手们卯足了劲儿，纷纷秀出了自己的“十八般武艺”。有妙语连珠的绕口令和快板，也有动人心弦的中国歌曲演唱《坚信爱会赢》。虎虎生风的太极剑表演引人入胜，自编自演的模仿秀更是“笑”果连连。当甜美可爱的女选手认真模仿起当红偶像薛之谦，并煞有介事地说出了他的口头禅“我的心愿是世界和平”时，不知惹得多少观赛的小伙伴激动地丢掉手机捧腹大笑，屏幕上更是赞声一片。师从郭德纲的“相声狂人”文昊先是小试牛刀表演了一段大家耳熟能详的京东大鼓《送女上大学》，当“火红的太阳刚出山，朝霞铺满了半边天”响起时，相信每位听众的感受都是不一样的。你是瞬间被拉回到二十年前春晚郭冬临的小品还是想起了原唱董湘昆先生呢？正当大家沉浸在回忆中时，文昊紧接着表演了一段相声《八扇屏》中的经典贯口《莽撞人》，博得大家的一致好评。选手们的表演可圈可点，亮点纷呈。

经过近两个小时的比拼，本次比赛最终选出了特等奖 1 名，一等奖 1 名，二等奖 3 名，三等奖 3 名。来自艾因夏姆斯大学孔子课堂的文昊同学当之无愧获得了本次比赛的特等奖，他将代表埃及参加第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛的全球总决赛。

本次比赛，选手们克服了重重困难，即使不能像以往那样面对面接受老师的辅导，即使埃及的网络一次次的让人崩溃，但是没有一位选手选择放弃。他们迫切地想讲述中国故事，他们想讲好中国的故事，他们的目标是未来把中国的故事讲给更多的人听。隔着屏幕，人们看到了青春的力量，看到了未来的希望。“谁无暴风劲雨时，守得云开见月明”。心之所向，身之所往，终至所归。疫情终有消散时，大家共同期待灿烂的明天和欣欣向荣的未来！

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