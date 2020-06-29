美国新冠确诊超过254万 死亡约12.5万

人民网华盛顿6月28日电（记者 张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月28日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2542675例，死亡125763例。过去24小时，美国新增确诊41431例，新增死亡328例。

这是美国连续第3天新增病例突破4万例，连续第6天创下单日新增最高纪录。据《华盛顿邮报》统计，佛罗里达、佐治亚、南卡罗来纳和内华达州的每日新增病例数都创下新高，而亚利桑那州和得克萨斯州住院人数则创下纪录。

《纽约时报》的文章指出，美国已经与新冠病毒战斗4个多月，数以百万计的美国人暂停他们的工作和生活，但这似乎还不足以击退新冠病毒。过去这一周，美国新增病例数量飙升至危险的高位，达到疫情爆发以来从未见过的水平，特别是在那些急于重开经济的州。事实证明，缺乏联邦政府统一的领导力也就意味着各州在各行其是。许多州没有利用关闭经济的时机以谨慎的方式为重新开放做好充分准备，甚至在疫情仍在激增时就匆忙重新开放经济。

《华盛顿邮报》指出，美国在新冠肺炎确诊病例和死亡病例数上都居世界第一，这在很大程度上是人为失误的结果。在美国首次发现新型冠状病毒5个月后，新病例的创纪录激增是美国在控制病毒方面历史性失败的最明显迹象——暴露了从白宫到各州和地方的治理危机。在公共卫生专家敦促采取预防措施时（例如戴口罩和社交远离），白宫高级官员则一再拒绝他们的建议，使困惑的美国人难以确定该相信谁。应对疫情需要精准、专注和稳定的领导力，但是美国显然缺乏这样的领导力。

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