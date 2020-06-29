携手保障全球粮食供应链稳定（观点）

新冠肺炎疫情对全世界是一次严重危机和严峻考验。世界各国纷纷采取措施，控制人员流动，并制订了公共资金紧急调用计划。

疫情给全球粮食供应链带来压力。国际间粮食运输有所放缓，出现粮食短缺风险。但与2007—2008年全球粮食危机不同，此次粮食短缺风险并非长期问题，目前全球粮食储备依然充足。我们有诸多方法可以降低粮食短缺风险，越早采取应对措施，越能有效避免全球粮食危机的发生。

在生产环节，各国应出台政策支持小农户发展，助其开拓粮食销路。通过多种方式支持小农户提高生产力，加快发展面向小农户的电子商务，帮助他们通过电商渠道开展业务。同时，应确保小农户有机会获得资金，在疫情防控期间继续开展生产。

国际粮食贸易应保持畅通。各国应该制定连贯且强有力的政策保障粮食供应链稳定，合力确保世界粮食流通。

在加强疫情防控的同时，各国应出台举措，将稳定粮食供应链纳入到疫情防控总体部署中。此类举措必须兼顾社会全体，尤其是最弱势群体，要保障发展中国家弱势群体能获得足够的食物和营养。同时，还要关注到那些为粮食供应链各环节提供服务的工作人员，他们为维护全球粮食供应链稳定作出重要贡献。在做好疫情防控工作的前提下，各国应确保粮食系统从业者的健康、安全。

中国在粮食安全和粮食生产方面已实现巨大飞跃，谷物库存充足。在疫情防控过程中，中国努力保障好居民的“菜篮子”，城市居民得以获得新鲜和充足的蔬菜、肉蛋奶、粮食等生活必需品。各地出台多项政策，打开、拓宽农产品销路，保障农民的生产收益。

全球粮食供应链稳定对世界可持续发展至关重要，各国应避免采取不恰当的举措损伤粮食供应链稳定。国际社会应携手合作，共同应对疫情考验，维护世界粮食安全，推动人类社会健康发展。

（作者为联合国粮农组织首席经济学家，本报驻意大利记者叶琦采访整理）

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 17 版）

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