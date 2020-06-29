人民网>>国际

携手保障全球粮食供应链稳定（观点）

马克西莫·托雷罗·卡伦

2020年06月29日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情对全世界是一次严重危机和严峻考验。世界各国纷纷采取措施，控制人员流动，并制订了公共资金紧急调用计划。

　　疫情给全球粮食供应链带来压力。国际间粮食运输有所放缓，出现粮食短缺风险。但与2007—2008年全球粮食危机不同，此次粮食短缺风险并非长期问题，目前全球粮食储备依然充足。我们有诸多方法可以降低粮食短缺风险，越早采取应对措施，越能有效避免全球粮食危机的发生。

　　在生产环节，各国应出台政策支持小农户发展，助其开拓粮食销路。通过多种方式支持小农户提高生产力，加快发展面向小农户的电子商务，帮助他们通过电商渠道开展业务。同时，应确保小农户有机会获得资金，在疫情防控期间继续开展生产。

　　国际粮食贸易应保持畅通。各国应该制定连贯且强有力的政策保障粮食供应链稳定，合力确保世界粮食流通。

　　在加强疫情防控的同时，各国应出台举措，将稳定粮食供应链纳入到疫情防控总体部署中。此类举措必须兼顾社会全体，尤其是最弱势群体，要保障发展中国家弱势群体能获得足够的食物和营养。同时，还要关注到那些为粮食供应链各环节提供服务的工作人员，他们为维护全球粮食供应链稳定作出重要贡献。在做好疫情防控工作的前提下，各国应确保粮食系统从业者的健康、安全。

　　中国在粮食安全和粮食生产方面已实现巨大飞跃，谷物库存充足。在疫情防控过程中，中国努力保障好居民的“菜篮子”，城市居民得以获得新鲜和充足的蔬菜、肉蛋奶、粮食等生活必需品。各地出台多项政策，打开、拓宽农产品销路，保障农民的生产收益。

　　全球粮食供应链稳定对世界可持续发展至关重要，各国应避免采取不恰当的举措损伤粮食供应链稳定。国际社会应携手合作，共同应对疫情考验，维护世界粮食安全，推动人类社会健康发展。

　　（作者为联合国粮农组织首席经济学家，本报驻意大利记者叶琦采访整理）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月29日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved