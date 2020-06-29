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促进农业生产，共同维护粮食安全（记者观察）

粮食安全，事关人类社会健康发展。应对突如其来的新冠肺炎疫情，世界各国纷纷出台措施，促进农业稳定发展

2020年06月29日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　在巴西南里奥格兰德州的一处大豆仓库里，工作人员正在将收获的大豆从卡车上卸下。
　　本报记者 张远南摄

　　5月10日，在加沙地带的汗尤尼斯，一名巴勒斯坦农民正在麦田里工作。
　　新华社发

　　5月2日，在埃及布海拉省，农场迎来橙子收获，一名男子在农场里搬运橙子。
　　新华社发

　　5月5日，在意大利首都罗马附近的马卡雷塞，农场工人正在收割胡萝卜。
　　新华社发

　　巴西                

　　物流畅通促农业稳定发展

　　本报驻巴西记者  张远南

　　巴西国家地理统计局6月9日公布的数据显示，预计2020年该国谷物总产量将达到2.46亿吨，较前一年增长1.8%，创历史新高。今年第一季度巴西农业产值同比增长1.9%，环比增长0.6%，表现优于同期工业和服务业，成为巴西经济发展的亮点。

　　5月11日，在位于巴西南部的圣卡塔琳娜州拉热市的一个农业展厅内，十几只肉牛被赶往围栏中，即将亮相线上拍卖会。主办方在展厅不同方位设置摄像头，全方位展示肉牛的状态，还将它们的品种、重量等信息提前发布到网上。这场线上拍卖会吸引了6000多人参加，来自巴西各地的买家纷纷参与竞拍。

　　作为农业生产大国，巴西每年都会举行众多农业博览会。在圣卡塔琳娜州，原定于3—5月举行的农业博览会和拍卖会有52场，占全年的一半。受新冠肺炎疫情影响，许多线下农业博览会无法正常举行，圣卡塔琳娜州政府与州农牧业协会开创性地办起线上拍卖会。首次线上拍卖会就有超过1300头小牛售出。线上交易规模逐渐扩大，还吸引到不少海外买家。该州农业协会官员认为，线上拍卖会为全州的肉牛销售创造了更多价值，养殖户可以安全地在家中开展业务，买家范围也更为广泛。

　　为降低疫情带来的不利影响，巴西政府出台了一系列措施，力图在做好疫情防控的基础上保障农业生产正常进行。从3月开始，巴西政府将整个食品生产、加工和运输链条列为疫情防控期间必要的经营活动，保证食物、饮品和农业原材料供应。基础设施部和地方政府密切沟通，减少交通运输障碍，要求港口尽最大努力持续运营，确保物流业正常运转。据巴西农业部部长特蕾莎·克里斯蒂娜介绍，今年巴西农业丰收，相当程度上得益于该国物流系统逐渐恢复正常。

　　多项惠农政策也相继出台。4月，巴西经济部宣布延长去年与农户签订的信贷合同还款期限，同时为中小农户提供紧急信贷额度，并放宽农村信贷政策。巴西政府还拨款5亿雷亚尔（约合6.7亿元人民币）用于一项食品收购计划。政府直接从个体农户处购买粮食和牛奶用于救助贫困家庭，为农产品开辟销路。数据显示，约有8.5万个体农户家庭将从中受益。

　　巴西农产品出口也有不少亮点。今年4月，巴西农产品出口总额超过100亿美元，创下2013年以来当月最高值。中国是巴西农产品出口最重要的市场，出口到中国的大豆占到了出口总量的七成以上。巴西农业联合会认为，国外市场需求，尤其是中国对大豆和肉类的需求，有助于减轻疫情对巴西农业生产的不利影响。

　　（本报里约热内卢电）  

　　

　　意大利                

　　鼓励年轻人进入农业领域工作

　　本报驻意大利记者  叶  琦

　　意大利的农场出现了越来越多本国年轻人的身影，他们拾起祖父辈的工作，走进田地，开始从事水果和蔬菜的采集等工作。往常，这些工作主要由来自东欧或北非的季节性工人完成。受新冠肺炎疫情影响，许多国外工人无法正常赴意工作。“我们需要应对粮食和农业发展难题，也需要解决年轻人的失业问题。我相信农业可以成为青年人找到未来的地方。”意大利农业、食品和林业政策部长特蕾莎·贝拉诺瓦说。

　　疫情给意大利农业发展造成严重影响。据意大利农业市场服务协会估计，2020年意大利富有特色的农业旅游收入将减少65%，预计损失近10亿欧元（约合80亿元人民币）。同时，受交通及卫生检疫等因素影响，意大利农产品出口也面临巨大挑战。希腊、波兰等欧洲邻国要求对来自意大利的蔬菜、水果、奶酪等进行额外的检疫，许多来自外国贸易商的食品订单也被取消。

　　为应对疫情冲击，今年2月，意大利农业、食品和林业政策部成立疫情防控工作组，跟踪意大利新冠肺炎疫情发展趋势，密切关注农业和食品领域实时动态。5月，意大利政府拨款10亿欧元向农民提供补贴。

　　当前，因疫情导致的季节性工人短缺成为意大利农业发展面临的难题。意大利农业联合会主席迪诺·斯卡纳维诺表示，在接下来的几个月中，意大利需要约20万名季节性工人。在意大利5月13日颁布实施的“重启法案”中，特意给予在农业领域工作的非法移民6个月居留许可，以吸引更多季节性工人来意大利工作。

　　吸引外国季节性工人的同时，意大利也采取多种措施鼓励本国人进入农业领域工作。包括农业总联合会在内的多个意大利农业协会建立了相关网站，介绍各农场工作机会，吸引本国人弥补劳动力缺口。意大利农场主协会（COLDIRETTI）负责人罗曼诺·马格里尼表示：“许多申请者来自餐饮业或酒店业，因为疫情影响失去了工作。他们希望在农场找到一份工作，许多人还做出了搬到农场住的打算。”

　　“面对疫情，意大利对农业和食品产业链上的各部门采取了行之有效的措施，保证生产系统的稳定。”贝拉诺瓦认为，这场疫情再次证明了农业对国家发展的重要性，将促使意大利重新思考国家的发展模式。

　　（本报罗马电）  

　　

　　韩国                

　　“爱心消费”为农产品打开销路

　　本报驻韩国记者  马  菲

　　疫情对韩国农业造成冲击，韩国政府出台多项助农、惠农措施，以尽量减少疫情带来的不利影响。

　　今年1月底，韩国农林畜产食品部根据之前的传染病防控经验，成立疫情应对专门小组，对疫情可能造成的负面影响进行分析研判。2月底，韩国所有中小学校停课，原本供应给学校的绿色农产品出现滞销。为此，农林畜产食品部联合各中央和地方政府发起“爱心消费”活动，大量购买此类农产品，并联合全国大型商超和电子商城等流通企业开展“助农促销”活动，各地方政府也发动所在地区内的企业积极销售滞销绿色农产品。此外，政府还为因疫情隔离人员购买此类农产品作为救护礼包，并为降价促销该类农产品的商家提供产品售价20%的差额补助。通过这些举措，共有1164吨原本供应给学校的滞销绿色农产品被成功销售，占总滞销量的96%。

　　疫情也导致韩国农村劳动力严重不足。不少韩国的务农人员因确诊新冠肺炎或受限于隔离措施，无法从事农业活动，国外短期务农人员也无法入境。为解决这一问题，韩国推出600亿韩元（约合3.5亿元人民币）规模的灾害应对经营贷款。确诊新冠肺炎或被隔离的农户，可申请最高达5000万韩元（约合29万元人民币）的贷款，政府将根据其受影响的情况给予免息或延长还款期限。为缓解农村劳动力不足，韩国政府还出台政策，允许因签证类型限制、原本无法务农的外国人可以暂时从事农业工作。

　　稳定国内农产品消费市场的同时，韩国也在积极探索农产品出口的新模式。全罗南道政府近日表示，将启动大中华地区线上线下综合出口扶持项目，开拓中国市场。项目将根据中国消费者的需求，通过中国网络平台推介当地产品，并计划在北京开设直销商店，展示当地名优土特产。

　　（本报首尔电）  

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年06月29日 17 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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