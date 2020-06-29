和平繁荣之花需要共同浇灌（环球走笔）

近日，两场纪念活动引人注目。一场是俄罗斯在莫斯科红场举行的纪念苏联卫国战争胜利75周年阅兵活动，另一场是联合国举办的《联合国宪章》签署75周年在线纪念活动。两场纪念活动形式不同，但都饱含历史厚重感，对当今世界而言都有特殊意义。

75年前，世界反法西斯战争结束。在那场正义与邪恶、光明与黑暗、自由与奴役的殊死战斗中，人类付出巨大代价，最终赢得了世界和平。《联合国宪章》诞生于第二次世界大战结束之际，阐明了国际社会的共同使命——拯救后代免于战祸，“为废墟中的世界带来了规则和希望”，在人类历史上具有里程碑意义。

铭记历史，当是人类共同的责任。正如俄罗斯国家杜马国际事务委员会成员谢尔盖·热列兹尼亚克所说，“只有珍视保留过去的真相，才能自信地建立未来”。不久前，德国柏林市中心勃兰登堡门用德、法、英、俄四种语言亮起“谢谢”一词，纪念世界反法西斯同盟的胜利，展现出尊重历史的坦诚。联合国纪念《联合国宪章》签署75周年，也是为了提醒国际社会，尽管时移世易，世界发展变化的脚步从不停歇，但共同维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际秩序，为世界和平与发展作贡献，仍然是各国应尽之责。

近年来，个别国家鼓吹所谓重新审视战争历史，不仅有意对一些国家在二战中的贡献避而不谈，还试图扭曲、篡改历史。面对这样的危险行径，俄罗斯总统普京日前在美国《国家利益》杂志发表署名文章，呼吁捍卫历史真相及二战后国际秩序，引发国际社会关注与深思。历史的启迪和教训是人类的共同精神财富。俄罗斯历史学会主席谢尔盖·纳雷什金一针见血地指出：“我们从历史中获得的最重要的教训，就是任何国家想要单方面制定世界规则、驾驭世界，结果必然以灾难而告终。”

铭记历史才能更好地开创未来。75年前，人类正是吸取二战教训，签署了《联合国宪章》，形成了以联合国为核心的多边主义体系。当前，个别国家以单边主义、保护主义妄动冲击国际秩序，表现出对历史的无视，对历史经验和教训的选择性遗忘。在《联合国宪章》签署75周年在线纪念活动上，联合国秘书长古特雷斯呼吁国际社会继续坚定捍卫多边主义。第七十四届联大主席穆罕默德—班迪也表示：“现在比以往任何时候都更需要一个强大的联合国发展系统。”

和平繁荣之花离不开世界各国的共同浇灌。无论是回顾过去还是面向未来，以敬畏之心正视历史，都是一种历史责任。75年前，人类正视二战惨痛历史，才迎来联合国旗帜下的团结和进步。今天，面对二战以来最严重的全球公共卫生危机，人类仍需要团结勇毅的精神力量，携手战胜新冠肺炎疫情，开创繁荣发展的美好未来。

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 16 版）

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