东盟峰会聚焦维护产业链供应链稳定（国际视点）

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日前落幕的东盟峰会重点讨论了遏制新冠肺炎疫情与促进经济社会复苏、深化拓展与中国等对话伙伴的合作等话题。东盟领导人强调，各方将坚决致力于减轻疫情对民生、经济和社会的负面影响，实施旨在改善区域经济稳定性与韧性、保持供应链畅通的全方位复苏计划，同时警惕疫情反弹。

第三十六届东盟峰会6月26日通过视频方式举行。本届峰会由东盟轮值主席国越南主持，主题为“齐心协力，积极应对”。东盟十国领导人一致同意，携手致力于减少新冠肺炎疫情对地区经济的影响，维护产业链供应链稳定，并继续加强与中国等伙伴国的合作。东盟还同意力争在今年年底签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），向世界传递维护自由贸易、深化区域经济一体化的决心。

“继续加强与对话伙伴的抗疫合作，努力实现抗击疫情与恢复经济双目标”

越南政府总理阮春福在峰会开幕式上，对今年4月召开的东盟与中日韩（10+3）抗击新冠肺炎疫情领导人特别会议给予充分肯定，就对话伙伴所做的承诺和努力表示赞赏。与会东盟领导人一致同意：“将继续加强与对话伙伴的抗疫合作，努力实现抗击疫情与恢复经济双目标。”

东盟在本次峰会上宣布设立东盟应对新冠肺炎疫情基金，并着手努力推动东盟从疫情影响中复苏，制定全方位的恢复框架，助力本地区经济重启和复苏。东盟各国26日通过了《东盟领导人关于齐心协力、积极应对的愿景声明：克服挑战、保持增长》。

本届东盟峰会及相关会议原定4月上旬在越南中部城市岘港举行，受疫情影响推迟。疫情对东盟各国经济社会造成了巨大冲击。东盟秘书长林玉辉表示，疫情让东盟经济在亚洲金融危机之后，再次出现衰退。

东盟是以外向型经济为主导的经济体。疫情让一些国家出现原材料供应不足等困难。维持地区产业链供应链稳定成为峰会讨论的重要内容。新加坡总理李显龙指出，当前世界各国都投入巨额资金来保就业、保经济，但没有一个国家能够独自保持贸易流通和国际供应链运转。因此，区域各国必须共同努力，维护基于规则的国际贸易体系和供应链稳定。

在经济复苏过程中，东盟视数字经济为重要抓手。泰国总理巴育建议：“数字经济是促进东盟成员国提高国内生产总值（GDP）含金量的钥匙，因此应加大对东盟数字基础设施的投入。”峰会的主席声明强调，数字技术在经济复苏过程中发挥着重要作用，东盟各国决心充分利用“工业4.0”带来的机遇，以建立强大、兼容、全面的数字经济体系。

“年内签署RCEP协定，将向世界传递出各成员国对多边贸易体制的支持”

东盟各国重申加快推进区域经济一体化和贸易自由化进程。在本次东盟会议周期间，还举行了RCEP部长视频会议。会后发表的联合声明强调：“年内签署RCEP协定，将向世界传递出各成员国对多边贸易体制的支持，同时加强区域各国经济融合，为地区经济恢复增长作出贡献。”

据越南工贸部长陈俊英介绍，目前东盟正与对话伙伴一道，加快审核完整的法律文本，以供今年11月举行的东亚领导人峰会签署。

RCEP谈判于2012年由东盟十国发起。2019年11月4日举行的第三次RCEP领导人会议宣布，除印度外的15个成员国，结束全部文本谈判及实质上所有市场准入谈判，并将致力于确保2020年签署协议。

新加坡贸工部长陈振声认为，尽管RCEP各成员国处于不同发展阶段，但可以利用各自优势取长补短，加大经济合作力度。老挝RCEP谈判代表团成员桑蒂索克表示，力争年底签署该协定，对在疫情影响下实现经济复苏具有重要意义。越南国家电视台评论指出，东盟和对话伙伴签署RCEP的决心非常坚定，一旦协议实施，将为地区乃至全球贸易注入新活力。

“中国经济加快复苏，为维护地区乃至全球产业链供应链稳定作出贡献”

近年来，中国与东盟务实合作驶入快车道，双方无论在共同抗击疫情，还是推进RCEP谈判方面，都相互支持、协作互助。此次峰会上，东盟特别强调，在全球经济低迷背景下，要加强与中国等对话伙伴的合作，这对保持东盟经济增长、促进地区经济恢复具有重要意义。

面对疫情挑战，中国与区域内国家携手，协调中国国内货源，努力维护区域产业链供应链稳定。例如，中方协调多家海运企业安排班轮，将纺织原材料运抵柬埔寨。“稳住了供应链，就稳住了企业生产，也保住了产业工人的饭碗。作为世界第二大经济体，中国经济加快复苏，为维护地区乃至全球产业链供应链稳定作出贡献。”泰国正大管理学院中国东盟研究中心主任汤之敏在接受本报记者采访时表示。

中国和东盟在数字经济领域不断加强合作。6月12日，2020中国—东盟数字经济合作年开幕，旨在谋划进一步加强数字经济领域合作，分享数字化防疫抗疫、数字基础设施建设和数字化转型等方面的经验，持续完善沟通机制，共享数字经济发展红利。林玉辉认为，中国在发展数字基础设施、实现数字经济监管框架方面具有很高的专业水平，是东盟在推动本地区数字经济发展方面的重要伙伴。

共建“一带一路”为东盟经济社会发展提供动力。中国企业承建的多个大型工程努力克服疫情影响，为基础设施建设按下快进键。6月21日，中老铁路全线第二长隧道——那科村隧道顺利贯通。中老铁路建设的加速推进，对于老挝推进“变陆锁国为陆联国”战略，促进区域互联互通都有重要意义。中企承建的越南平顺省永新电厂，5月份发电量达到8.98亿千瓦时，同比增加23.35%，为保障当地经济发展和居民生活作出了贡献。

“目前，东亚各国都面临恢复经济的紧迫任务。东盟与中国加强共建‘一带一路’合作，对于减少疫情对地区经济造成的冲击、拉动区域经济增长具有重要意义，同时也将为世界经济注入信心和动力。”汤之敏说。

（本报河内、曼谷6月28日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 16 版）

(责编：白宇、岳弘彬)