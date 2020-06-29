“中欧班列具有巨大优势和潜力”

日前，一列满载着防疫物资的列车缓缓驶入法国巴黎东南郊的瓦朗通火车站。蓝天白云下，车头飘扬的中法两国国旗格外鲜艳。随着列车进站，现场响起热烈的掌声和欢呼声。

这是首趟中法防疫物资专列，运载有口罩、手套、水溶袋以及免触碰消毒液机等物资。列车6月4日从江西南昌（向塘）国际陆港出发，历时19天，途经7个国家，在行驶了上万公里后抵达巴黎。

在众人期待的目光中，本次专列的主要采购商法国BIFP集团总经理弗拉基米尔·西尔贝曼打开其中一个集装箱，只见贴着医用标签的箱子码得整整齐齐。“首趟满载医疗防疫物资的列车抵达巴黎，不仅为法国医疗机构提供了物资，更体现了法中两国守望相助、共同抗疫的情谊。这次尝试也证明中欧班列具有巨大优势和潜力，为法中两国扩宽合作领域创造条件。”西尔贝曼说道。

专列由中远海运和法国国营铁路公司下属法沃迪集团合作运输。疫情暴发后，法国政府已多次从中国采购口罩等防疫物资。法沃迪集团中标法国国家采购任务，在与中远海运集装箱法国公司讨论后，选择了中欧班列这一性价比高的运输方式。

这是一趟计划精密的“接力赛”。中远海运集装箱法国公司作为项目总包方负责全程服务，法沃迪集团负责境外段运输。该专列的运输成本约为空运的1/30，耗时约为海运一半。

中远海运集装箱法国公司总经理姚宏智说，专列顺利抵达巴黎，证明这条陆路通道切实可行、准时安全。中欧班列运营多年来，沿线国家和地区的口岸通关能力和货运组织能力均显著提升。当前，各国加强抗疫合作，中欧班列运输抗疫物资等具有明显优势。

“这辆专列将法国和中国更加紧密地联系在一起，具有特殊意义。”法国国营铁路货运部国际业务总经理尼古拉斯·吉罗表示，在全球共抗疫情的背景下，“我们期待更多防疫物资专列的到来。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 03 版）

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