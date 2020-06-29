谱写中非关系的新篇章（大使随笔）

2020年是中非合作论坛成立20周年，也是中非团结抗疫、共克时艰的特殊年份，注定在中非关系史上镌刻不平凡的一页

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延。面对疫情挑战，是以人为本还是资本优先，是同舟共济还是以邻为壑，是合作共赢还是“甩锅”推责，不同选择决定了不同的抗疫成效。

作为世界上最大的发展中国家和发展中国家最集中的大陆，中国和非洲再一次选择了同舟共济、合作共赢，为世界作出了榜样。日前，由中国和非洲联盟轮值主席国南非、中非合作论坛共同主席国塞内加尔共同发起的中非团结抗疫特别峰会成功举行。会议强调公共卫生问题对人民福祉的重要性，肯定中非双方及世界卫生组织为遏制疫情所作努力，呼吁国际社会加强团结合作，重申维护以联合国为核心的国际体系，捍卫国际公平正义。

中非团结抗疫特别峰会在塞内加尔引发热烈反响，“团结”成为舆论热议高频关键词。塞内加尔总统萨勒会后连发两条推特，祝贺峰会圆满成功；当地各大媒体连日发文介绍、解读塞中两国元首发表的重要讲话和会议联合声明。塞内加尔各界普遍认为，此次峰会标志着非中卫生健康领域合作到达新高度，必将为落实2018年中非合作论坛北京峰会成果、推动构建更加紧密的中非命运共同体注入强劲动力。

中非团结合作绝非权宜之计，而是兄弟之间的必然选择。这种手足之情是双方在争取国家独立和民族解放、致力于发展经济和改善民生的进程中结下的，历经风雨考验。这就是为什么在中国人民抗击疫情的关键时刻，尽管个别国家冷嘲热讽，试图将疫情政治化、对中国污名化，非洲国家和人民却始终给予中方有力声援；这也是为什么在非洲疫情日趋严峻的形势下，有些国家夸夸其谈，口惠而实不至，中方却努力克服自身困难，通过各种渠道向非盟和非洲国家提供物资支持和经验分享。全球战胜新冠肺炎疫情离不开国际合作，更不能落下非洲大陆。中非团结合作为世界携手抗疫树立了典范，也为全球早日战胜疫情提振了信心。

人类终将战胜疫情，中非人民也终将过上更加美好的生活。这是中非双方的坚定信念，也是中非携手前行的不竭动力。

2020年是中非合作论坛成立20周年，也是中非团结抗疫、共克时艰的特殊年份，注定在中非关系史上镌刻不平凡的一页。中非双方将落实好中非团结抗疫特别峰会达成的共识和2018年中非合作论坛北京峰会成果，一道构建更加紧密的中非命运共同体和人类卫生健康共同体，谱写中非共同发展、共同繁荣的新篇章。（作者为中国驻塞内加尔大使）

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)