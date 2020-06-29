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“共抗疫情，非中友谊更稳固”（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻南非记者  李滢嫣

2020年06月29日05:29  来源：人民网－人民日报
 

　　“非洲各国正处于抗击疫情的关键时期。非洲抗疫成效关系着全球抗疫进程，中国为非洲抗疫提供了坚定支持和巨大帮助，为非洲战胜疫情注入信心和力量。”南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心主任戴维·蒙亚埃日前在接受本报记者采访时表示。

　　蒙亚埃认为，非中友好源远流长，非洲国家和中国团结一致、相互支持，共经风浪和考验，结下了深厚友谊。从“十大合作计划”到“八大行动”，从新型战略伙伴关系到全面战略合作伙伴关系，非中关系不断迈向更高水平。

　　“共抗疫情，非中友谊更稳固。”蒙亚埃说，在中国抗疫的艰难时刻，非洲多国尽己所能捐助抗疫物资。非盟执行理事会在非盟峰会期间发表公报，一致声援中国政府和人民抗击疫情。如今，非洲抗疫形势严峻，中国国家主席习近平同多位非洲领导人通电话表达慰问和支持，中国向非洲国家和非盟交付大量医疗援助物资，向非洲11个国家派出148人次抗疫医疗专家组。遍布非洲45个国家的中国医疗队已为当地开展抗疫培训近400场，为当地数万名医护人员提供指导。中国企业积极参与非洲抗疫，纷纷捐款捐物，用实际行动贡献力量。

　　在中非团结抗疫特别峰会上，中方承诺，将继续全力支持非方抗疫行动，继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购中国抗疫物资；将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，同非方一道实施好中非合作论坛框架内“健康卫生行动”，加快中非友好医院建设和中非对口医院合作；将在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务等。蒙亚埃表示：“中方的承诺充分展现了非中友谊的牢固和非中关系的韧性。”

　　蒙亚埃说，世卫组织在协调资源、帮助非洲等发展中国家抗击疫情等方面发挥了不可替代的作用。支持世卫组织就是支持非洲国家筑牢防线、支持国际抗疫合作、支持挽救生命。“中方愿同非方一道，维护以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织为全球抗疫作出更大贡献，得到非洲各国认可。中国对非洲国家的大力帮助以及对世卫组织的坚定支持，对于凝聚国际抗疫合力、打赢这场疫情防控全球阻击战有重要意义。”

　　蒙亚埃强调，非洲国家对中国朋友的支持和帮助铭记于心。“非中关系不惧风雨、历久弥坚。坚定不移推进非中友好，构建非中命运共同体，将为完善全球治理、应对全球挑战注入活力，给世界带来更多稳定性和确定性”。

　　（本报约翰内斯堡6月28日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年06月29日 03 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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