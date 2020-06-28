采用“中国模式” 斯里兰卡成南亚率先完全解禁的国家

人民网北京6月28日电 （记者苑基荣）斯里兰卡消息：6月28日，斯里兰卡总统戈塔巴雅·拉贾帕克萨宣布，斯里兰卡全境已连续两个月没有发现一例新冠病毒社会感染病例，新增病例全部来自隔离中心，斯疫情防控取得重大胜利。斯里兰卡自当晚起取消此前执行的每天夜间（0时至4时）宵禁，成为南亚地区率先完全解除国内封禁的国家。

“坚决采取中国模式”是斯里兰卡抗疫的主要特点。3月12日，在斯里兰卡发现首例本土确诊病例后的两天，斯卫生部长瓦尼拉奇偕主要团队前往中国驻斯使馆“取经”，详细学习中方抗疫经验。3月13日，戈塔巴雅总统、马欣达总理召开全国疫情防控特别工作组首次会议，正式决定“采取中国模式”并以总统府公报的形式要求全国学习中国抗疫经验，坚决加强疫情防控。此后，斯方及时有效采取了限制入境、分区封锁、追踪、隔离等系列举措，并坚持严格加以执行，最终在南亚地区率先成功控制了疫情，在全球抗疫中成为“优等生”。

中国援助的医疗物资是斯里兰卡成功控制疫情的关键因素。斯疫情爆发以来，中国各级政府、企业、个人多批次向斯捐赠防疫物资，包括最急需的检测试剂、口罩、防护服等，成为斯抗疫特别是本土疫情爆发之初最艰难时刻的最主要依靠力量。斯里兰卡国家和政党领导人、卫生官员、宗教领袖、社会团体多次就此公开表示衷心感谢，并盛赞中国产品质量可靠。6月18日，戈塔巴雅总统面对中斯两国媒体镜头明确表示：中国是斯里兰卡患难与共的真朋友。疫情爆发以来，中国政府和人民为斯里兰卡抗疫提供了大量的医疗物资，也为斯里兰卡经济振兴提供了宝贵的帮助，我代表斯里兰卡向习近平主席和中国人民致以最诚挚的感谢。

截至6月28日，斯里兰卡共确诊2033例（境外输入773例），死亡11例，治愈1661例。平均每百万人确诊92例，死亡率0.54%，治愈率81.66%，均处于国际领先水平。

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