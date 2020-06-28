原标题：王毅同土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫通电话

新华社北京6月28日电 6月28日，国务委员兼外长王毅同土库曼斯坦副总理兼外长梅列多夫通电话。

王毅表示，中方始终高度重视发展同土库曼斯坦的友好关系，一直将土视为好朋友、好兄弟、好伙伴。习近平主席重视同别尔德穆哈梅多夫总统建立的信任和友谊。两国元首保持紧密联系，为双边关系发展提供了战略引领。尽管国际地区形势不断变化，但中方发展对土友好关系的方针不会改变。我们愿同土方共同努力，把两国关系建设成平等相待、相互尊重、互利共赢的典范。

王毅表示，感谢土方在抗击疫情问题上给予的支持，赞赏土方采取的严格防控措施。疫情再次表明，各国是休戚与共的命运共同体，团结合作才是战胜疫情的最有力武器。遗憾的是，某些国家出于一己私利，不断将疫情政治化，污蔑抹黑中国，甚至制造各种谎言，其言行超出人类道德底线，必将遭到国际社会的共同抵制。

王毅强调，我们愿以灵活多样方式同土方开展交往，推进合作，将疫情对合作的影响降至最低。双方要尽快签署共建“一带一路”倡议同“复兴丝绸之路”发展战略对接合作文件，继续在天然气等传统领域保持和开展长期稳定和战略合作。双方还应挖掘潜力，拓展医疗卫生领域合作，不断充实两国关系内涵。中方愿同土方加强在国际事务中的沟通协作，相互坚定支持，维护双方作为发展中国家和新兴市场的共同利益。

梅列多夫表示，土方高度评价土中战略伙伴关系的高水平，双方在政治外交领域保持着密切协作，在国际事务中给予彼此坚定支持。土方高度赞赏中国政府为抗击疫情付出的巨大努力和取得的重大成果，感谢中方妥善照顾土在华公民。土方认为，任何情况下都不应将疫情政治化，这不利于国际抗疫合作。土方始终致力于加强同中国传统友好关系，愿以灵活方式保持两国高层和各部门的沟通，推进双边各领域交往与合作。土方认为香港、新疆问题纯属中国内政，根据联合国宪章宗旨和原则，任何国家都不得干涉。

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