一带一路将成促进全球经济发展再平衡的“催化剂”

人民网北京6月28日电 由北京林业大学经济管理学院、国家林业和草原局一带一路林草经贸国际合作中心主办，商务部研究院国际服务贸易研究所、对外经贸大学对外经济贸易政策研究中心、社会科学文献出版社协办的《践行“一带一路”倡议：中国的探索与北京的定位》新书发布会暨疫情下的经济全球化走势与中国应对在京召开。

会议阐述北京市实现国内国外共同发展的桥梁作用的同时，回答我们如何用发展的眼光来看待全球化问题，稳步践行“一带一路”倡议，打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

新书指出，“一带一路”倡议的提出，不仅为我国国内区域平衡发展提供了解决思路，而且也将成为全球经济发展再平衡的有力催化剂。北京借助区位优势，更好地服务于双边政治关系，促进国家间产业政策的高效对接。

北京做好“一带一路”倡议实施的“排头兵”

《践行“一带一路”倡议：中国的探索与北京的定位》指出，北京“四个中心”、“京津冀协同发展”两大城市发展战略与“带一路”倡议的协同共振。“四个中心”功能定位是“一带一路”倡议实施的有力后盾、现实抓手，“京津冀协同发展”又与“一带一路”倡议高度相关、目标趋同。“四个中心”决定了北京在“一带一路”倡议实施中的独特区位优势，三者共同促进北京“政策引领、辐射带动、路径探索、国内外桥梁嫁接”作用的发挥。

疫情在全球的大流行，使经济全球化面临诸多挑战，加大了世界经济危机的可能性。在此背景下，更好地利用北京市开放、信息、资本、创新、人才等方面的独特区位优势，发挥其带头功能，促使其当好“一带一路”建设排头兵，对减缓全球经济衰退风险具有重要意义。

“一带一路”构筑北京与沿线各国融合的贸易机制

在北京对外投资方面，自“一带一路”倡议提出以来，北京与沿线国家的对外贸易进一步发展， “一带一路”构筑了北京与沿线各国开放、融合的进出口贸易机制，并显示出巨大的贸易合作潜能，而服务贸易能够进一步激发这种合作潜能。

未来，北京需要更好地将区位优势转化为外部竞争优势，改善贸易逆差，升级传统贸易方式，并积极推动服务贸易重点创新发展。在当前全球疫情蔓延、贸易摩擦不断的双重风险下，全球供应链将遭受严重的外部冲击。中国正通过“一带一路”倡议坚定地支持着多边主义和多边贸易体制，加快推动自由贸易进程，协助各国加入全球价值链网络，为世界经济的全面复苏注入了强劲动力。

“一带一路”是北京加强对外投资开放的加速器

在对外投资方面，北京坚持“引进来”与“走出去”并重。北京企业在“一带一路”沿线国家大力推进基础设施互联互通、国际产能合作以及重点境外园区建设，依托总部经济优势，在央企示范、带动作用下，市属企业“走出去”步伐加快，这有利于首都“高精尖”经济结构的构建。

作为全国唯的服务业扩大开放综合试点，北京应当进一步谋划新一轮服务业开放，完善市内营商环境。疫情在全球范围的扩散，将导致国际投资项目在合同履约、雇员返岗等方面面临诸多挑战，严重影响全球投资自由化和经济一体化的进程。在此背景下，充分发挥北京在“一带一路”投资中的引领作用，为促进中国与“一带一路”沿线国家合作交流，以及双方企业投资的区位选择和风险防范具有重要意义。

发挥 “政策牵引”功能，推动发展政策高效对接

切实推进“一带一路”建设中的政策沟通，最大限度地发挥北京的政策牵引功能，既要推进北京的发展政策尤其是产业政策与“一带一路”政策对接，为全国各省有效对接“一带一路”政策作岀示范，还要推进京津冀协同发展与“一带一路”建设更好地融合。

更为重要的是，北京应借助区位优势，更好地服务于双边政治关系，促进国家间产业政策的高效对接，以消除“一带一路”倡议实施中尚缺完善的制度体系、东道国制度环境参差不齐等问题带来的不利影响。此次疫情加剧了去全球化的冲击，将推动国际秩序重新洗牌。中国稳步扎实推进“一带一路”倡议，有助于充分依靠中国与有关国家既有的多边机制，借助既有的、行之有效的区域合作平台，打造政治互信、经济融合、文化包容的利益共同体、命运共同体和责任共同体。

发挥 “文化交流”功能，对接国内国外两大市场

文化交流是民心相通的重心，积极推动与“一带一路”沿线国家多元文化交流，是北京市引领“一带一路”建设的又一重要途径。北京应文化硬实力（文化及相关产业发展）和软实力（文化吸引力和影响力）相结合，积极对接“一带一路”建设。但作为服务国际文化交流的“文化中心”，北京仍存在国际传播能力不足、文化产业融合不足等问题，需在加强与友好城市交流、构架话语沟通体系、做大做强文化IP等方面进一步努力。全球文化交流需要互联互通，但此次疫情的隔断措施给各国多元文化交流造成阻碍。北京市在推动“一带一路”文化交流中领头雁作用的发挥，不仅可以推动自身文化中心建设，还可以引领和带动沿线国家加强文化合作的风险应对能力，落实中国其他省市、地区与“一带一路”国家的文化交流，加快文化融合与全球化的步伐。

“一带一路”将成全球经济发展再平衡的有力催化剂

当前全球经济格局深度调整及其蕴含的不确定性使全球价值链重构存在可能。长远来看，“一带一路”建设正为全球价值链良性重构提供着要素禀赋变动、技术变革、制度重构等外部条件，或将成为全球经济发展再平衡的有力催化剂。

我国应当以积极主动的姿态，在全球化新格局下不断贡献中国智慧，推动全球共同发展。当前，疫情不仅对全球供应链、产业链和价值链造成重创，而且加速了全球化新格局的重塑。“一带一路”倡议的提出，不仅为我国国内区域平衡发展提供了解决思路，而且也将成为全球经济发展再平衡的有力催化剂，不断促进全球化形势从排他性到包容性转变，推动全球价值链整体的良性重构。

(责编：刘叶婷、燕勐)