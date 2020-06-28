白宫否认特朗普获悉所谓俄方“悬赏”塔利班袭击联军的情报

新华社华盛顿6月27日电（记者刘品然）美国白宫27日表示，总统特朗普并未获悉俄罗斯方面“悬赏”阿富汗塔利班袭击驻阿联军的情报，称媒体有关报道不准确。

白宫新闻秘书麦克纳尼当天在一份声明中说，中央情报局局长、国家安全事务助理和白宫办公厅主任均确认特朗普和副总统彭斯未获悉相关情报。她表示不评价据称的情报的价值，仅为指出《纽约时报》报道不准确。

俄罗斯驻美国大使馆当天说，《纽约时报》有关报道“毫无根据”，是“假新闻”。

俄使馆在社交媒体推特写道，《纽约时报》的报道对俄方提出“毫无根据且匿名的指责”，“已经给俄罗斯驻华盛顿和伦敦大使馆人员生命安全带来直接威胁”。俄使馆上传的截图显示，一名推特用户因为这一报道对上述俄方使馆人员发出威胁。俄使馆因而敦促《纽约时报》“停止报道对生命造成威胁的假新闻”。

《纽约时报》26日援引消息人士的话报道说，美方情报显示，与塔利班有关的武装分子去年袭击包括美军在内的驻阿联军后，收到俄情报部门“赏金”。报道说，特朗普本人获悉该情报且美方相关部门在今年3月底曾讨论此事并制定政策选项，但白宫至今未批准采取任何措施。

根据美国与塔利班今年2月底签署的和平协议，驻阿美军人数已降至约8600人。

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