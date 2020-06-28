人民网>>国际

“汉语桥”世界大学生中文比赛老挝赛区决赛落幕

2020年06月28日13:23  来源：新华网
 

　　新华社万象6月28日电 第19届“汉语桥”世界大学生中文比赛老挝赛区决赛日前在老挝万象落幕。来自老挝国立大学语言学院、孔子学院和苏发努冯大学孔子学院的9名选手参赛。

　　参赛选手围绕主题演讲、知识问答、评委提问、才艺表演4个环节展开激烈竞争，最终，来自老挝国立大学中文系的占冰获得第一名，她将代表老挝赛区参加“汉语桥”世界大学生中文比赛复赛和决赛。

　　老挝国立大学语言学院副院长通玛拉在致辞时说，“汉语桥”在老挝的影响力不断提升，老方衷心感谢中方选派优秀汉语教师来老任教，为两国文化交流创造条件，为老挝学生施展才华搭建舞台。老方将继续鼓励学生们参加汉语学习、参赛争创佳绩，开展好中国语言文化推广工作。

　　中国驻老挝大使姜再冬赛前以视频方式发来寄语表示，希望通过“汉语桥”比赛激励广大老挝学子学好中文，掌握一技之长，更好地报效国家、服务人民。中国使馆将一如既往地支持老挝学子学习中国语言文化，全力以赴为大家创造更加便利的条件，为中老友好交流合作提供更多人才支撑。

　　本届比赛由中国驻老挝大使馆主办、老挝国立大学语言学院和孔子学院承办。老挝国立大学校长宋西、中国大使馆代表及学校院系负责人出席。为做好新冠疫情防控，比赛未安排现场观众。

(责编：于洋、燕勐)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved