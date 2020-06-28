“汉语桥”世界大学生中文比赛老挝赛区决赛落幕

新华社万象6月28日电 第19届“汉语桥”世界大学生中文比赛老挝赛区决赛日前在老挝万象落幕。来自老挝国立大学语言学院、孔子学院和苏发努冯大学孔子学院的9名选手参赛。

参赛选手围绕主题演讲、知识问答、评委提问、才艺表演4个环节展开激烈竞争，最终，来自老挝国立大学中文系的占冰获得第一名，她将代表老挝赛区参加“汉语桥”世界大学生中文比赛复赛和决赛。

老挝国立大学语言学院副院长通玛拉在致辞时说，“汉语桥”在老挝的影响力不断提升，老方衷心感谢中方选派优秀汉语教师来老任教，为两国文化交流创造条件，为老挝学生施展才华搭建舞台。老方将继续鼓励学生们参加汉语学习、参赛争创佳绩，开展好中国语言文化推广工作。

中国驻老挝大使姜再冬赛前以视频方式发来寄语表示，希望通过“汉语桥”比赛激励广大老挝学子学好中文，掌握一技之长，更好地报效国家、服务人民。中国使馆将一如既往地支持老挝学子学习中国语言文化，全力以赴为大家创造更加便利的条件，为中老友好交流合作提供更多人才支撑。

本届比赛由中国驻老挝大使馆主办、老挝国立大学语言学院和孔子学院承办。老挝国立大学校长宋西、中国大使馆代表及学校院系负责人出席。为做好新冠疫情防控，比赛未安排现场观众。

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