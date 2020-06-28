综合消息：中东地区新冠疫情持续恶化 多国加强抗疫措施

新华社伊斯坦布尔6月27日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国新冠疫情持续恶化，多国为了控制疫情而加强抗疫措施。

埃及卫生部27日晚说，埃及境内新增确诊病例1168例，累计确诊63923例；新增死亡病例88例，累计死亡2708例；新增治愈病例403例，累计治愈17140例。埃及总统塞西当天视察了在开罗国际会展中心临时搭建的方舱医院和隔离病房，这里共计可容纳4000张病床。

以色列卫生部27日晚发布的数据显示，该国当日新增确诊病例621例，累计确诊23421例；新增死亡病例3例，累计死亡317例；新增治愈病例130例，累计治愈17002例。据以色列媒体报道，该国内阁会议计划于28日投票表决是否恢复一些限制措施，以阻止病毒传播。有关措施包括：将聚集性活动的人数控制在20人至30人之间；呼吁企业鼓励员工在家办公；限制海滩游客人数等。从25日深夜起，以色列已对多个城市的高风险社区实施了封锁。

伊朗卫生部27日宣布，截至当地时间当天中午，伊朗新增确诊病例2456例，累计确诊220180例，死亡10364例，治愈180661例。伊朗卫生部副部长哈里奇当天表示，世界各国经验表明，长时间停工停产不可行，应在保障经济民生同时最大限度降低发病率。他还说，被动实现“群体免疫”不是伊朗所追求的目标。

土耳其卫生部长科贾27日说，土耳其新增确诊病例1372例，累计确诊195883例；新增死亡病例17例，累计死亡5082例；累计治愈169182例。据土耳其卫生部的通知，想要离开土耳其的土公民如果需要核酸检测证明，可以在土耳其付费检测，费用110里拉（约合人民币114元），公职人员免费检测。

巴勒斯坦27日新增确诊病例258例，为3月5日公布疫情数据以来单日新增病例数新高。截至目前，巴勒斯坦累计确诊2053例，死亡7例，治愈620例。

还有一些国家27日更新的累计确诊病例数为：伊拉克43262例，阿曼36953例，巴林25267例，利比亚727例，叙利亚256例。（执笔记者：王峰；参与记者：马意翀、陈霖、熊思浩、涂一帆、郑一晗、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、吴丹妮、杨元勇、冀泽、王薇、白平、陈斌杰、李良勇、潘晓菁）

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