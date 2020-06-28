南中友协会长：团结抗疫将使中非关系更加紧密

人民网讯 日前，南非中国人民友好协会会长迪皮科致函林松添会长，就中非团结抗疫特别峰会成功举办表示祝贺。迪皮科表示，中国始终是非洲发展道路上真正的朋友，团结抗疫将使中非关系更加紧密。信函全文如下：

中国国家主席习近平上周三在中非团结抗疫特别峰会上发表了题为《团结抗疫 共克时艰》的讲话，呼吁各方统筹资源，团结合作，尽最大努力保护人民生命安全和身体健康，最大限度降低疫情负面影响。

在全球抗击新冠肺炎疫情的重要时刻，南非中国人民友好协会作为致力于南中人民交流合作的友好组织，对中非团结抗疫特别峰会的成功举办表示祝贺。此次峰会彰显了中非双方携手抗疫的决心，呼吁国际社会加强合作，为战胜疫情注入了强劲动力。

我完全赞同习近平主席的观点。面对疫情，中国和非洲经受了严峻考验。中国人民经过艰苦卓绝努力，付出巨大代价，控制住国内疫情，但仍面临反弹压力。非洲各国政府和人民众志成城，非洲联盟全力协调，采取有力举措，有效缓解了疫情，成果来之不易。面对疫情，中国与非洲相互声援、并肩战斗，中非双方更加团结，友好互信更加巩固。

中国发生疫情时，非洲国家与中国站在一起；如今中国正在采取具体行动驰援非洲。这充分体现了习近平主席在演讲中多次强调的主张：团结合作是抗击疫情最有力的武器。中方还承诺，新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。这充分表明中国始终是非洲发展道路上真正的朋友。我们相信，团结抗疫将使中非关系更加紧密。

我们知道，中国已经向50多个非洲国家援助医疗物资，并派出多个医疗专家组。在抗击疫情的道路上，我们命运与共、合作共赢。历史一再证明：中国的发展有利于非洲，而非洲的顺利发展也将促进中国取得更大发展成就。

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