综合消息：非洲新冠确诊病例数超过36万

新华社内罗毕6月27日电 综合新华社驻非洲地区记者报道：非洲疾病预防控制中心27日发布的数据显示，非洲地区累计报告新冠确诊病例已达360427例，累计死亡9291例，累计治愈173267例。

27日报告新增确诊病例数较多的国家包括南非、加纳和肯尼亚。南非新增确诊病例7210例，累计确诊131800例；加纳新增确诊病例597例，累计确诊16431例；肯尼亚新增确诊病例278例，累计确诊5811例。

埃塞俄比亚航空27日表示，将逐步恢复正常航空服务，会要求旅客采取符合世界卫生组织标准的防护措施，除2岁以下儿童外，所有乘客在整个旅途中都必须戴好口罩。

安哥拉交通部再次表示，往返安哥拉的所有定期商业航班均无限期停飞，仅允许人道主义援助和撤侨遣返等用途的航班通行。安哥拉政府曾计划6月30日恢复国际航班，但由于疫情恶化，安哥拉政府决定暂停该计划。交通部强调，航班恢复措施会根据国内疫情发展、国防及边境卫生控制需要进行调整。

加纳总统阿库福-阿多27日说，过去3年加纳经济显著增长，加纳有信心抵御新冠疫情对经济的影响。

索马里国家独立选举委员会主席哈利玛·亚雷当天向索议会表示，受疫情、财政和安全等因素影响，原定于今年举行的选举无法如期举行，至少将推迟至2021年3月。（执笔记者：杨臻；参与记者：许正、王守宝、聂祖国、吴长伟、荆晶、郑扬子、张玉亮、邢建桥、赵宇鹏、张改萍、文浩、王松宇、吕天然）

(责编：于洋、燕勐)