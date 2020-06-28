米歇尔·马丁当选爱尔兰新总理

新华社都柏林6月28日电（记者张琪）爱尔兰众议院27日在都柏林召开全体会议，选举共和党领导人米歇尔·马丁为新一届联合政府总理，并通过了新政府的内阁名单，这标志着爱尔兰新政府在历经4个多月的酝酿后正式成立。

在当天的众议院选举中，马丁的总理提名获得93名议员赞成，超过规定的半数。马丁随后发表讲话表示，新政府的首要任务是抗击新冠疫情并尽快重启社会经济生活。

内阁成员中，共和党和统一党各占6个席位，另外3个席位分配给了绿党。前总理、统一党领导人瓦拉德卡出任新政府副总理兼企业、贸易与就业部长, 绿党领导人埃蒙·瑞安出任气候行动、通信网络与运输部长，前副总理西蒙·科文尼担任新政府的外交与国防部长。

共和党和统一党联合执政在爱尔兰历史上是第一次。新政府对原有政府部门的职能和名称作了较大调整，以适应当前三党联合执政的政治格局。

根据三党达成的协议，新政府将实行总理轮值制，马丁将首先出任新政府总理至2022年12月底，之后瓦拉德卡将接任总理职务至本届政府5年任期结束。

爱尔兰于今年2月8日举行大选，因无一政党在众议院中拥有超过半数的席位，组建联合政府成为现实选项。各政党围绕组建联合政府展开的博弈以及随后而来的新冠疫情是爱尔兰新政府迟迟无法组成的主要原因。

马丁1960年8月出生在爱尔兰南部城市科克，1989年成为众议员至今，曾4次出任政府部长并担任过科克市市长。

(责编：于洋、燕勐)