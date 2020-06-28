欧盟：“解封”已开始 “振兴”路不平

随着欧洲新冠肺炎疫情逐渐缓解并开始“解封”，欧盟正着手为疫后振兴经济设计蓝图。6月19日，欧盟委员会以视频会议的形式召开成员国领导人峰会，就欧盟多年期财务框架以及欧盟复苏基金计划等热点问题进行讨论。

去年年底，新一届欧盟领导层履新后曾表示，要团结一致，统一认识，尽早通过欧盟“2021—2027财政预算”，以便集中力量安排欧委会确定的“绿色计划”。但突如其来的新冠肺炎疫情给欧盟的计划增添了巨大的变数，欧盟当务之急是就5月份欧委会提出的7500亿欧元疫后经济“振兴计划”的分配和实施方案达成一致。欧洲理事会主席米歇尔和欧委会主席冯德莱恩都强调，现在是体现欧盟“团结互助精神”的时候，也是欧洲企业适时调整的历史性机遇。而一位欧盟高官表示，如果迈不过“预算和振兴计划”这个高门槛，欧盟的一切宏伟规划都将成为泡影。

疫情之前，欧盟27个成员未能就2021—2027年预算达成一致，原因是预算数额庞大，一些成员国不愿承受分摊的会费份额。然而，一波未平一波又起。突如其来的疫情导致欧洲经济陷入低谷，大量企业倒闭，失业率上升，对已是复苏乏力的欧盟经济来说不啻雪上加霜。欧委会不得不在预算尚未通过的情况下抛出了7500亿欧元的经济“振兴计划”。

欧盟分析人士指出，新冠肺炎疫情不仅暴露出各成员之间在卫生、防疫和基础设施方面的差距，而且进一步加剧了欧盟成员内部的政治分歧。欧盟27个成员经济发展水平差异较大，加之成员之间宗教、文化和历史传统的不同，欧盟北方和南方成员，中东欧成员和西欧发达成员在英国“脱欧”、难民名额分配、农产品补贴等诸多问题上分歧巨大。欧委会的“振兴计划”是以混合贷款和补贴的方式为受疫情影响程度不同的成员国提供数额不等的帮助，其中5000亿欧元将以补贴形式发放给受影响最严重的南方成员，另2500亿欧元则以贷款方式分配。该倡议得到绝大多数成员的赞成，尤其是西班牙、意大利、希腊等受疫情影响严重的南欧国家的欢迎，但遭到由荷兰、奥地利、丹麦和瑞典组成的“省钱四国”的坚决反对。“省钱四国”在欧盟预算问题上推三阻四，导致预算迟迟不能落实。如今欧盟决定拿出大笔资金“赠送”给南欧成员，他们当然不愿“拱手相让”，指责南方成员得利太多，对其他成员不公平，并要求全部资金都应以贷款方式发放，同时辅以严苛的使用措施，对投资范围也要设立监管机制。

据出席会议的人士透露，本次峰会实际上是欧盟成员之间“相互试探”的一次峰会，不召开“实体会议”是不可能就如此重大问题达成一致的。在以往的欧盟峰会或部长理事会期间，成员国或利益集团之间经常利用茶歇或休息期间进行所谓的“走廊外交”，这些院外活动往往发挥着决定性的作用。视频会议是特殊时期的应急举措，缺乏沟通。果然，在此次峰会上，各成员在关键问题自是各唱各调，“省钱四国”极力遏制住欧委会为南方成员“撒钱”的“疯狂举动”。

从目前各方的评论来看，前景并不光明。米歇尔认为，此次峰会的气氛是“建设性的”，呼吁各成员拿出诚意，不要过多地纠缠细节，要从欧盟的团结和整体发展考虑问题，“特殊的形势要求大家做出特殊的决定”。近期他还会提出一些具体的建议交给各方讨论，以期在7月份暑假到来之前达成一致。冯德莱恩也将“时间表”定在7月底前。峰会上甚至再次使用了“时间就是金钱”的口号，呼吁加快谈判进程。本次峰会留下了一系列悬而未决的问题：7500亿欧元是否能够支撑经济振兴？补贴和贷款的比例如何分配？受援的条件和数额如何确定？长期预算的优先项目和规模如何考虑？各方都期待着在7月中旬举行的欧洲理事会“实体峰会”了此公案。

根据欧盟的相关程序，即便各成员在下个月的峰会上达成一致，仍有很长的路要走：首先要经过欧洲议会和27个成员国的议会一致审议通过，随后形成20多种文字的法律文本，再经过欧洲议会和各成员国议会审议通过。在此过程中，任何一个成员开小差都将导致各方的努力前功尽弃。欧委会强调，“振兴计划”和“2021—2027预算草案”必须在2021年1月1日付诸实施。由此可见，时间已经非常紧迫。

在面临欧盟整体经济复苏乏力、国际恐怖主义威胁依然存在、社会问题日趋严重、英国“脱欧”、与老盟友美国龃龉不断、地缘政治形势严峻、欧盟国际地位削弱的大背景下，欧盟欲将27个成员拢在一起“抱团取暖”，以实现经济、政治、外交乃至军事上的独立自主，建设“团结、统一、强大”的欧盟，在国际大格局中发挥其作用。德国将在今年下半年担任欧盟轮值主席国，有人对此寄予厚望，希望德国发挥“火车头”的带动作用。但分析人士指出，受制于欧盟的体制，轮值主席国能够发挥的“独特作用”是十分有限的，任何一张反对票就可以“打翻整个盘子”，加之明年年底总理默克尔的任期即将结束，不能期望德国一柱擎天。在7月份欧盟峰会上，各成员领导人将“面对面”交锋，是针尖对麦芒还是握手言和，让我们拭目以待。（记者 刘军）

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