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常驻联合国代表：《联合国宪章》是维护多边主义的基石

2020年06月28日08:51  来源：人民网-国际频道
 

人民网联合国6月26日电 （记者 李晓宏）在《联合国宪章》签署75周年之际，中国常驻联合国代表张军呼吁国际社会，做《联合国宪章》的维护者和贡献者，支持联合国在国际体系中的核心地位。

联合国26日举办《联合国宪章》签署75周年纪念活动。第74届联大主席班迪主持，联合国秘书长古特雷斯、安理会轮值主席、经社理事会主席、国际法院院长以及联大各地区组主席出席会议并发言。张军作为联大亚太组主席与会。

张军在会上发言表示，《联合国宪章》签署75周年纪念日是重申对《宪章》、联合国和多边主义的绝佳时机。75年前的今天，50个国家代表齐聚旧金山在《宪章》上签字，书写了人类历史的新篇章。

张军指出，《联合国宪章》签署后一直是国际普遍认可的规约，是国际法治和多边主义的基石。它确立了国际关系基本准则，发展了国际法治普遍原则。主权平等、和平解决争端、尊重各国领土完整和政治独立、不干涉内政以及民族平等和自决等原则从此深入人心，极大推动了《宪章》宗旨的落实，促进了国际和平、发展与人权。

张军表示，我们是《联合国宪章》的受益者。联合国和多边体系在《宪章》基础上有效运行，亚太组国家得以享受和平稳定的红利，创造了有利发展的国际环境，并成为全球经济的引擎。

张军表示，我们是《宪章》的贡献者，坚定致力于《宪章》四大宗旨和七项原则，真诚履行义务，遵守《宪章》体现的国际法精髓。1955年亚非万隆会议达成十项原则，进一步丰富和发展了《宪章》精神。

张军表示，我们是《宪章》的维护者。新冠肺炎疫情再次彰显多边主义的重要性。我们要始终致力于加强国际团结与合作，支持联合国在国际体系中的核心地位。

张军强调，新冠肺炎疫情说明人类命运密切相关，国际社会休戚与共。当今时代呼唤团结与合作。只有这样，我们才能战胜病毒，建设美好未来。让我们秉持人类命运共同体精神，为携手共建“我们想要的未来、我们需要的联合国”不懈努力。

(责编：刘叶婷、燕勐)
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