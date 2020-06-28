美国新冠确诊超过250万 死亡约12.5万

人民网华盛顿6月27日电（记者 张梦旭）据美国约翰斯·霍普金斯大学发布的全球新冠肺炎数据实时统计系统，截至美国东部时间6月27日晚6时，全美共报告新冠肺炎确诊2501244例，死亡125435例。过去24小时，美国新增确诊48200例，新增死亡544例。

目前，新冠病毒正快速在美国西部和南部州蔓延，佛罗里达州27日早上通报指出，过去24小时新增9585人确诊感染，连续第2天改写单日新高纪录。亚利桑纳州则通报新增3591人确诊，追平6月23日的先前纪录。密西西比州和得克萨斯州休斯顿市的重症监护室几近满员。美国副总统彭斯27日表示，由于新冠疫情加重，他决定推迟前往亚利桑那州和佛罗里达州进行竞选活动。

《纽约时报》指出，在过去的两周里，全美范围内的病例上升了65％，美国正面临疫情的一个新的危险阶段。危机不再集中在纽约市，许许多多的城市和州病例都在增加。阿拉巴马州、阿拉斯加州、加利福尼亚州、佐治亚州、密苏里州、内华达州、俄克拉何马州和得克萨斯州本周也报告了单日已知新增病例的最高水平。

美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇说，控制传染病的标准方法——检测、隔离病人和追踪密切接触者的做法在美国没有起到效果。他说，失败的部分原因是，一些受感染的美国人没有症状，在不知情的情况下传播病毒，也因为一些密切接触者不愿意自我隔离，或者没有条件这样做。

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