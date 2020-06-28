英国少年10楼扔下6岁男孩被判至少15年监禁

一名患有自闭症的英国少年将一名6岁法国男孩从一座美术馆10楼扔下去，意图杀死男孩。这名少年26日被判处至少15年监禁。

法官莫拉·麦高恩当天在庭审中说，受害男孩的生活再也不会像受伤前那样了，他的父母不得不放弃自己的生活来照顾他。

麦高恩告诉被告琼蒂·布雷弗里，他至少得服刑15年，甚至可能永远不会获释。“你差点杀了那个6岁的男孩，”麦高恩说，“这项判决是终身监禁，最低服刑15年。你可能永远不会获释。”

去年8月，受害男孩与家人到英国旅游，在伦敦泰特现代美术馆遭布雷弗里从10楼观景台扔下去，摔在5楼屋顶上。男孩幸运地活了下来，但摔断脊椎、腿和手臂，头部受伤。他伤势已经有所好转，但仍需要24小时全天护理，并且可能永远无法完全康复。

案发时布雷弗里17岁。他对谋杀未遂指控供认不讳，自述动机是想以这种犯罪方式上电视新闻。

布雷弗里5岁时被诊断患有自闭症谱系障碍，并有人格障碍。他作案后被关押在一间精神病院中。

受害男孩的父母没有出席庭审，但通过伦敦警方发表一份声明。他们说，将近一年过去，儿子的身体还是很虚弱，仍坐在轮椅上，左臂和双腿戴着夹板，睡眠困难；他们失去家庭生活，儿子还需要接受多年康复治疗，“他很痛苦”。（高冰冰）【新华社微特稿】

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