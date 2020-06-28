共守抗疫战线 共建“一带一路”

人民网曼谷6月27日电（孙广勇、郝树占）6月26日，东帝汶第3轮国家紧急状态结束，正式转入抗疫防疫与复工复产、发展经济阶段。

今年3月以来，新冠肺炎疫情在东帝汶蔓延，从3月28日起，东连续实施3轮国家紧急状态。东帝汶中资企业在国际航线中断，劳动力供给不足和承受较大疫情防控压力的情况下，克服自身困难，力保企业防疫安全，结合东帝汶业主要求，积极开展复工复产，并向东帝汶提供了力所能及的帮助。

遵守当地法律法规，做好防疫抗疫工作。东帝汶国力薄弱，卫生防疫条件不足，实施紧急状态措施，切断新冠病毒传播途径是控制疫情的关键环节，也符合东实际情况。虽然紧急状态对企业生产和居民生活尤其是项目施工等带来非常明显的不利影响，但在东中资企业充分理解并积极配合政府和所在社区做好防疫抗疫工作。各企业在我驻东使馆领导和支持下，均制订了特殊时期应急方案；坚持和完善工地、营地、办公场所人员出入管控和应急管理，做细做实员工思想和引导工作，做好物资储备，稳定队伍和人心；在信息跟踪、措施应对、项目管理、人员进出、安全保卫、生活物资采购和供应各环节抓细抓实；与使馆、企业协会保持良好沟通，确保找得到人，说得清事。3个月紧急状态以来，在东中资企业确保了稳定的思想动态，确保了良好的生活秩序，没有出现一例新冠肺炎疑似和确诊病例。

履行社会责任，共筑抗疫战线。3个多月来，中资企业在东帝汶国家紧急状态期间，先后向东帝汶医院、学校、社区捐款捐物，协助共同抗击疫情，展示了中国企业高度的社会责任感。4月24日，驻东中资企业协会代表全体中资企业向东帝汶国立医院捐赠2万美元，东国立医院院长深表感谢，称这笔款项是雪中送炭，为该院志愿者提供了急需的支援。4月28日，上海建工东帝汶项目团队紧急搭建的援东物资移动存储仓库在运输包机抵达前顺利完成交接，确保了中国援东抗疫物资包机准时抵达帝力国际机场。在“六一”国际儿童节来临之际，中国水电东帝汶项目部前往当地学校进行慰问，给孩子们送上文具、牛奶、口罩的同时，还详细介绍了日常自我防疫措施。6月13日，山东外经东帝汶公司员工赴拉雷拉（Laleia）公路项目所在地，为沿线30余户居民无偿安装供水管道和设备，帮助当地居民解决了困扰多年的用水难题。6月16日，中国港湾东帝汶公司积极响应东前总统、诺贝尔和平奖获得者奥尔塔先生的募捐倡议，向边远山区的老百姓捐赠了50袋大米，70箱泡面和70L食用油。6月23日，中国石化东帝汶公司向东社会福利部捐赠100包价值1000美元的大米。中国中铁所属中海外-中铁一局东帝汶联营体公司心系东帝汶疫情，主动承担7万美元包机运费，力助中国政府向东帝汶通过包机运输援助防疫物资，中国也成为国际上第一个通过包机方式向东帝汶运送医护物资的国家，体现了中东两国人民的深情厚谊，产生了良好的国际影响，得到了东政府和人民的高度赞扬。

统筹疫情防控和生产经营，落实复工复产。5月下旬以来，虽然东帝汶仍处于紧急状态，东帝汶公共工程部向中资企业发来复工复产信函，希望中资企业积极协助政府恢复经济活动。各企业接到请求后，积极与东主管部门沟通，探讨复工复产可行性和计划安排，在认真落实东紧急状态要求，确保员工防疫安全的前提下逐步复工复产。中铁国际集团承建的东帝汶包考-维可可公路项目于5月29日复工。山东外经承建的东帝汶商业银行大楼项目，在员工不足的情况下于6月9日复工。中核二二公司运营的东帝汶国家电网、马拉图托自来水厂项目，在紧急状态期间积极响应东政府保民生号召，现场人员24小时值守，未受疫情影响而停工一天，切实保障了东国民生用电用水的需求和稳定；该公司承建的南部山区萨拉乌至纳塔博纳道路工程，因连续暴雨发生山体滑坡造成道路交通中断，项目部在未复工的情况下，第一时间组织人员和机械设备冒雨施工恢复交通，受到当地民众的好评。上海建工通过项目分级分区施工，防疫和生产两手抓，欧盟资金项目C16标段公路于6月2日提前完工，国家一号公路项目于6月25号全线拉通。中国港湾承建的蒂坝港集装箱项目是中东两国共建“一带一路”重点项目，疫情期间保持较高的开工率，有效保证了项目建设进度，东帝汶环保国务秘书视察该项目时，称赞该公司是服务东国家战略工程的重要企业，对中国港湾专业的环保管理能力高度赞赏，并颁发了环保质量A级证书。

人间自有真情在。中资企业扎根东帝汶，服务当地社区，携手东帝汶人民，积极防疫抗疫，体现了中国企业与东帝汶患难与共的最大善意，践行“一带一路”倡议，践行了“人类卫生健康共同体”的共同理念，有力推动了中东经贸合作，切实促进了两国民心相通。在东中资企业坚信，中东两国人民一定会在抗击疫情斗争中更加相互理解、紧密团结，取得战胜疫病的共同胜利。在东中资企业坚信，随着东帝汶政府经济复苏方案逐步出台，中资企业将抓住合作机遇，与东帝汶各方进一步加强合作，不断扩大中东两国经贸合作的规模和内涵，不断推动两国人民世代友好，推进命运共同体建设，为中东友好做出新的贡献。

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