法国将读取遭伊朗误击客机黑匣子数据

法国民航安全调查分析局26日说，应伊朗方面请求，该局将读取和分析今年1月遭伊朗军方误击的乌克兰航空公司客机黑匣子数据。加拿大民航部门将派工作组赴巴黎予以协助。

法国民航安全调查分析局说，工作人员将于7月20日开始修复和下载黑匣子、即飞行数据记录器和驾驶舱语音记录器内的数据。

暂不清楚法国方面是否已经收到伊朗移交的黑匣子。一名不愿公开姓名的伊朗官员本月10日告诉路透社，伊朗“不久后”将把黑匣子送到法国。

伊朗驻国际民用航空组织代表先前说，伊朗空难事故调查委员会已经拜托法国民航安全调查分析局读取乌航客机黑匣子数据。不过伊朗不同部门后来发表声明予以否认。

就黑匣子调查，伊朗、乌克兰、加拿大和其他相关国家发生多番争执。伊朗曾经要求美国和法国方面提供读取黑匣子数据所需的设备，因为伊朗没有相关设备。乌克兰同时也要求参与调查。

一名不愿公开姓名的消息人士说，法方26日的声明意味着伊朗将与西方国家共同参与黑匣子的调查分析，但不排除伊朗再改主意的可能性。

依据联合国相关规定，伊朗主导误击客机事件调查；美国和加拿大参与调查，因为客机在美国制造、大部分遇难者是加拿大人；乌克兰则代表相关国家与伊朗谈判赔偿问题。

美国国家运输安全委员会发言人26日说，美方还在参与事件调查，但没说是否会派人去巴黎参与黑匣子调查。

加拿大民航部门说，加方将派工作组赴巴黎协助读取黑匣子数据。

一名不愿公开姓名的加拿大官员说，伊朗希望与加拿大恢复2012年中断的外交关系，但同意移交黑匣子不会以此为前提。

这名官员说，“（伊朗）期望我们近期考虑相关谈判的想法不现实”，加方目前的首要考虑仍是全面调查误击客机事件和赔偿遇难者家属。

乌航一架波音737-800型客机1月8日从伊朗首都德黑兰霍梅尼机场起飞不久后坠毁，176名乘客和机组人员全部遇难，两只黑匣子当天找到但有损坏。伊朗伊斯兰革命卫队空天部队随后承认误把客机当成“敌对目标”击落。（王宏彬）（新华社专特稿）

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