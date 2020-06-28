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警察接连遇袭　伦敦警方整治“非法派对”

2020年06月28日08:26  来源：新华网
 

　　英国伦敦警察局局长克雷茜达·迪克26日说，警察连续两天驱散街头“非法派对”时遭袭击，警方将整治这类违反防疫规定的聚会。

　　随着政府逐步解除遏制新冠疫情的封锁措施，许多英国民众不再遵守防疫规定，即户外仅允许6人以下聚集，各地警方开始忙于驱散违规聚会。

　　24日晚，警方驱散伦敦南部布里克斯顿地区一场未获许可的音乐活动时，22名警察受伤，多辆警车遭破坏。25日晚，数名警察在驱散伦敦西部诺丁山另一场非法音乐活动时，遭一些人投掷物体攻击。

　　迪克告诉媒体记者：“天气热，一些人喝得醉醺醺，一些人怒气冲冲且有攻击性，一些人很暴力……我们看到很多人完全无视防疫规定，看上去完全不关心他们自己或他们家人的健康，他们只想要大型派对。”

　　她强调，所有非法聚集都不能允许，“我们将去那里，让它们停下来”。伦敦警方已经准备好应对周末可能出现的更多非法聚会。

　　英国环境、食品与农村事务大臣乔治·尤斯蒂斯26日告诉天空新闻频道：“我们知道，经历几个月的封控，人们感到沮丧，希望能够聚一聚，但这些非法狂欢显然不可接受。”

　　新冠疫情暴发后，英国3月18日起陆续关闭学校、餐馆、酒吧等场所，3月23日起要求所有人除必要事由以外必须待在家中，4月16日延长“禁足令”。随着疫情缓解，政府5月中旬起逐步解除应对疫情的封锁措施，6月23日宣布将进一步“解封”。

　　英国卫生部网站25日发布的疫情数据显示，截至24日17时，全国累计确诊病例307980例，累计死亡病例43230例。

　　在英国南部海边度假胜地伯恩茅斯，由于游客大量涌入导致交通拥堵、酒后斗殴等行为增多，当地官员25日宣布发生“重大事件”，批评无视防疫规定的行为“不负责任”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
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