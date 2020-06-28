西班牙去年三月废水样本中检出新冠病毒

西班牙巴塞罗那大学6月26日发布公告称，该校领导的一个研究小组在2019年3月采集的巴塞罗那废水样本中检测出新冠病毒。

公告称，巴塞罗那大学肠道病毒小组的研究人员对当地废水样本做了检测，结果发现2019年3月12日采集的废水样本聚合酶链式反应（PCR）检测呈阳性，但病毒水平非常低。此前该小组的研究人员已在2020年1月15日的废水样本中检测到了新冠病毒的存在。而西班牙本土直到2020年2月25日才报告首例新冠肺炎确诊病例。

巴塞罗那大学研究报告称，虽然新冠肺炎是呼吸系统疾病，但是已证明人类粪便中可分离出新冠病毒，并最终进入城市污水系统。虽然尚无流行病学证据证明新冠肺炎可通过城市污水渠道传播，但对城市废水进行研究可以帮助了解新冠病毒本地传播状况与趋势。

据西班牙国家电视台报道，自2020年4月以来，相关研究人员每周分析从巴塞罗那两家大型废水处理厂获得的样品，同时还研究了2018年和2019年的废水样本，并在2019年3月的样本中检测出新冠病毒。这一结果令人惊讶。

领导该研究小组的生物学教授、西班牙病毒学家学会主席阿尔韦特·博什在接受采访时称：“我们尚不知道其是否与当前流行的新冠病毒为同一类型，因为在该样本中发现的病毒水平不支持对其进行基因测序，这在环境样本中很常见。病毒还会随着时间的推移而变异。在废水中发现的新冠病毒，是由人类粪便排泄产生，因此当时该病毒应正在人群中传播。”他认为，巴塞罗那旅游业发达，游客众多，这一研究结果表明世界其他地区很可能也发生了类似情况，但许多病例或因被误诊为流感病例而被掩盖。

西班牙《世界报》报道认为，“如果相关结果得到证实，可能成为全球新冠病毒存在的最早证据。”该报道同时指出，随着对新冠肺炎疫情大流行研究的进展，科学家们发现新冠病毒在欧洲出现的时间越来越早。对城市产生的废水进行分析已成为追踪其进程的主要线索之一。

近期欧洲多地的研究成果也得出类似的结论。意大利高等卫生研究院6月18日发表声明称，该研究院环境与水质卫生监测等部门专家分析了去年10月至今年2月间收集的40个城市废水样本，结果在去年12月18日取样的米兰市和都灵市废水中，以及今年1月29日取样的博洛尼亚市废水中都检测出了新冠病毒核酸。研究人员认为，新冠病毒可能在去年12月就已经出现在意大利北部地区。法国也有医院在近期对住院患者样本的回顾性分析后发现，法国在去年11月就出现了疑似新冠病毒感染病例。

（本报马德里6月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月28日 03 版）

(责编：杨光宇、曹昆)