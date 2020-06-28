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“中国展现了负责任大国的担当”

——访柬埔寨人民党中央委员、中央外委会第一副主席索斯亚拉

本报驻泰国记者 赵益普

2020年06月28日04:53  来源：人民网－人民日报
 

　　“在新冠肺炎疫情防控国际合作中，中国展现了负责任大国的担当，以实际行动推动构建人类命运共同体。”日前，柬埔寨人民党中央委员、中央外委会第一副主席索斯亚拉在接受中国媒体采访时表示，疫情已波及全球200多个国家和地区，中国以实际行动为其他国家和国际组织提供援助，并向包括柬埔寨在内的20多个国家派出抗疫医疗专家组，有效提振了全球抗疫信心。

　　在疫情防控中，中柬相互支持、守望相助，友好关系更加紧密，传统友谊更为牢固。6月16日，中柬政府间协调委员会第五次会议以视频方式召开，双方一致认为，新冠肺炎疫情是全人类面临的重大挑战，中柬将继续携手抗疫，共同争取疫情防控和经济社会发展的双胜利。6月23日，在中国的支持下，柬埔寨外交部还举行了澜湄合作专项基金2020年柬埔寨项目签约仪式，签约金额超过722万美元，涉及经济社会发展、人力资源培养、网络安全和能力建设、旅游和服务、环境以及文化保护等共计20个项目，将有助于疫情之下柬埔寨更好发展经济。

　　索斯亚拉表示，几个月前，中国赴柬埔寨抗疫医疗专家组在柬奋战15天，圆满完成援助目标任务，这是柬中两国人民“患难见真情”的又一生动例证。“在柬埔寨最困难和最需要的时候，中国专家组来到柬埔寨。他们走访了金边、西港多地，给我们带来了疫情防控经验和诊疗方案，以及病毒检测、实验室实际操作、远程会诊等多种技术手段。”柬埔寨在遏制疫情社区传播上取得了积极成果，一度实现了确诊患者清零，截至目前仅有2名患者尚在医院治疗。索斯亚拉说，中国专家组给柬埔寨带来了战胜疫情的信心和希望。

　　中国政府和地方省市多次向柬捐赠各类防疫物资，中国企业也努力保持供应链稳定，给予柬埔寨社会各界以信心。索斯亚拉认为，中国是制造业大国，在全球疫情防控的关键时刻，中国保持生产稳定，确保口罩、防护服、呼吸机等医疗资源源源不断供应到世界各地，就是在为维护国际公共卫生安全作贡献。“中国企业逐渐复工复产，经济有望持续增长，这对带动世界经济的复苏具有重要意义。”

　　（本报曼谷电） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月28日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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