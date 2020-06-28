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在友好互信中更紧密合作（国际论坛）

亚历山大·努埃塔

2020年06月28日04:53  来源：人民网－人民日报
 

　　中国朋友始终支持非洲，非中合作是非洲发展的重要动力之一

　　　　

　　习近平主席在中非团结抗疫特别峰会上指出，“中方珍视中非传统友谊，无论国际风云如何变幻，中方加强中非团结合作的决心绝不会动摇”。习近平主席的主旨讲话令人鼓舞，峰会的成功举行充分彰显非中友谊历久弥坚。中方提出了一系列切实的行动举措，包括继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购抗疫物资；中方将提前于年内开工建设非洲疾控中心总部，同非方一道实施好中非合作论坛框架内“健康卫生行动”等。这些举措无疑将进一步加强非中合作，帮助非洲战胜新冠肺炎疫情。

　　非洲国家和中国始终相互支持，在友好互信中实现更紧密的合作。在中非团结抗疫特别峰会上，中国还呼吁国际社会一道帮助非洲国家克服经济困难，着眼于更长远的发展，促进非洲经济振兴。中国将探索在数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等领域与非洲拓展更广泛的合作，支持非洲大陆自由贸易区建设，加强共建“一带一路”合作等。非中同舟共济、共克时艰，将为双方未来的共同发展打下坚实基础。

　　一直以来，中国为非洲提供了无私帮助。以利比里亚为例，在2014年西非埃博拉疫情期间，中国第一时间慷慨解囊，派遣训练有素的医疗专家团队，捐赠了多批医疗防护设备，同我们并肩与病毒作斗争。中国援利比里亚医疗队一直坚守在前线，保护利比里亚人民的健康安全，救治了大量病人。中国还向利比里亚的医院提供了大批医疗设备，在当地培训了众多医务人员。在利比里亚暴发新冠肺炎疫情后，中国同样是首批向利比里亚捐赠抗疫物资的国家之一，中国政府、中国企业和公益组织以及在利华侨华人先后捐赠了多批防疫物资。放眼整个非洲大陆，中国修建了多个具有里程碑意义的基础设施项目，开展了大规模的人才培训，帮助非洲国家提升经济建设能力。中国朋友始终支持非洲，非中合作是非洲发展的重要动力之一。

　　中国发展经验值得非洲国家学习借鉴。中国帮助非洲修建非洲疾控中心和多个非中友谊医院，我们要思考如何有效地利用这些资源，实现有效的本地化管理。非中在数字经济、智慧城市、清洁能源、5G等领域拓展合作，我们要学会利用这些先进技术促进非洲的发展与振兴。

　　目前，非洲国家疫情仍在蔓延，但在各方努力下抗击疫情取得了积极进展，非洲大陆的新冠肺炎病亡率约为2.7%，低于全球平均水平。事实证明，这是一场全人类共同的斗争，只有团结协作才能战胜困难。我们要继续秉持团结合作的精神，共同维护全球公共卫生安全，共同努力增进世界人民福祉。

　　（作者为利比里亚公共政策研究与分析研究所执行董事） 


　　《 人民日报 》（ 2020年06月28日 03 版）
(责编：杨光宇、曹昆)
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