原标题：综合消息：中东地区新冠确诊人数逼近百万

新华社安卡拉6月26日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区各国新冠确诊病例数增速不见放缓，截至26日中东地区累计确诊病例数逼近100万，但一些国家仍陆续出台解封措施，期望社会生活尽早正常化。

伊拉克卫生部26日说，该国当天新增新冠确诊病例2054例，累计确诊41193例；新增死亡病例122例，累计死亡1559例；累计治愈18859例。连日来伊拉克疫情不断恶化，26日是该国自疫情暴发以来死亡病例最多的一天。南部巴士拉省和米桑省22日决定恢复全面宵禁。此外，伊政府继续禁止举行宗教和社会集会，并要求民众在公共场合佩戴口罩，违反规定者将面临罚款。

埃及卫生部26日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例1625例，累计确诊62755例；新增死亡病例87例，累计死亡2620例；新增治愈病例399例，累计治愈16737例。埃及社会团结部当天发表声明说，自7月1日起，部分幼儿园将在严格遵守防疫措施的前提下重新开放。

土耳其卫生部长科贾26日说，土耳其当天新增确诊病例1396例，累计确诊194511例；新增死亡病例19例，累计死亡5065例；累计治愈167198例。土耳其内政部宣布，7月1日起网吧、电子游戏厅可以恢复营业。顾客必须佩戴口罩，在入口处需检测体温。

以色列卫生部26日晚发布的数据显示，该国当日新增确诊病例400例，累计确诊22800例；新增死亡病例5例，累计死亡314例；新增治愈865例，累计治愈16872例。以色列国家冠状病毒信息和知识中心当天发表的一份报告显示，最近的新增确诊病例趋向年轻化，约90%的患者年龄在60岁以下。以色列25日深夜宣布对阿什杜德等城市的多个高风险社区实施封锁。

巴勒斯坦新冠疫情反弹，26日新增确诊病例207例，为3月5日公布疫情数据以来单日新增确诊病例数最高值。截至目前，该国累计确诊病例1795例，其中死亡5例，治愈620例。

伊朗卫生部26日宣布，截至当地时间当天中午，伊朗新增确诊病例2628例，累计确诊217724例，其中死亡10239例，治愈177852例。

沙特阿拉伯卫生部26日宣布，该国过去24小时新增新冠确诊病例3938例，累计确诊174577例，其中治愈120471例，死亡1474例。

巴林卫生部网站26日公布的数据显示，该国过去24小时新增新冠确诊病例724例，累计确诊24805例，其中死亡73例，治愈19137例。

此外，阿曼26日新增新冠确诊病例1132例，累计确诊36034例；累计治愈19482例；累计死亡153例。卡塔尔截至26日累计确诊92784例，其中治愈76072例，死亡109例。阿拉伯联合酋长国26日报告新增确诊病例410例，累计确诊46973例；新增死亡病例2例，累计死亡310例；新增治愈304例，累计治愈35469例。（执笔记者：郑思远；参与记者：陈霖、熊思浩、涂一帆、尚昊、王峰、苏小坡、黄灵、吴丹妮、杨元勇、冀泽、苏小坡、王薇、白平、陈斌杰、李良勇）

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