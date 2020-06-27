原标题：特朗普要求加强保护纪念物并严惩破坏者

新华社华盛顿6月26日电（记者孙丁 徐剑梅）美国总统特朗普26日签署一项行政令，要求加强保护美国纪念物并严惩破坏者。

行政令责令联邦政府多个部门依照相关法律为协助保护联邦历史建筑、纪念碑、雕像等提供人员支持，要求从严起诉对纪念物造成破坏的人，还威胁将冻结对没有保护好纪念物的地方政府和执法部门的联邦支持。

特朗普在社交媒体上说，这一行政令旨在保护美国纪念物，同时打击近期的暴力犯罪，并再次强调“法律与秩序”。

美国非裔男子乔治·弗洛伊德遭白人警察暴力执法后死亡一事不仅在美国引发全国性、长时间示威活动，而且还再度掀起移除内战时期维护奴隶制的南方邦联纪念物及标识的风潮，其中一些雕像被推倒或遭破坏。此外，一些早期殖民者以及其他历史人物的雕像也成为目标。

在美国首都华盛顿哥伦比亚特区，示威者上周用绳子拉倒邦联将军阿尔伯特·派克的一座雕像。本周早些时候，示威者试图用绳子拉倒白宫北侧拉斐特广场中心美国前总统安德鲁·杰克逊的骑马雕像，引发警察和示威者之间的冲突和对峙。

近期，美国国会大厦附近的林肯公园又成为示威者的聚集地。公园里站立着美国前总统亚伯拉罕·林肯的雕像。记者25日看到，这座雕像周围被加装了两米多高的栅栏，附近的警力也明显增加。

美国国会目前正就如何处理邦联纪念物及标识等展开辩论，但控制众议院的民主党人和掌控参议院的共和党人在相关问题上存在较大分歧。

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