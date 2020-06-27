原标题：世卫拟筹集313亿美元应对新冠 包括采购20亿剂疫苗

新华社日内瓦6月26日电（记者刘曲）世界卫生组织26日宣布，未来12个月将需要313亿美元用于开发和交付新冠药物、检测工具及疫苗，包括到2021年底采购20亿剂疫苗，其中10亿剂用于中、低收入国家。

世卫组织当天更新了其领导的“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议的投资需求。世卫组织称，该倡议将围绕诊断、疗法、疫苗以及卫生系统和社区网络连接这四个支柱展开，预计未来12个月所需投资将达313亿美元，其中34亿美元已获认捐，剩余279亿美元资金缺口中有137亿美元需求迫切。

此外，世卫组织计划到2021年中，向中低收入国家交付5亿件新冠检测工具和2.45亿个疗程的治疗药物，并到2021年底向全球提供20亿剂新冠疫苗，其中10亿剂用于中、低收入国家。

世卫组织总干事谭德塞当天在例行记者会上表示，为控制新冠疫情、拯救生命，需要以前所未有的数量和速度提供有效的疫苗、诊断工具及疗法；所有人都存在感染新冠的风险，因此所有人都应获得预防、发现和治疗新冠的工具，而不仅仅只是那些负担得起的人。

“获得抗击新冠肺炎工具加速器”国际合作倡议于4月启动，旨在集合多个组织、公私部门等的联合力量，以更快速度和更大规模开展新冠相关的研发、生产等工作。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间26日10时（北京时间26日16时），全球范围内，新冠确诊病例较前一日增加177012例，达到9473214例；死亡病例较前一日增加5116例，达到484249例。

(责编：刘洁妍、杨牧)