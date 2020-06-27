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专访：“中国真正做到了同非洲人民站在一起”——访肯尼亚朱比利党总书记图朱

2020年06月27日15:12  来源：新华网
 
原标题：朱

　　新华社内罗毕6月27日电　专访：“中国真正做到了同非洲人民站在一起”——访肯尼亚朱比利党总书记图朱

　　新华社记者杨臻

　　“中国真正做到了同非洲人民站在一起、共克时艰。”肯尼亚执政党朱比利党总书记拉斐尔·图朱近日在接受新华社记者专访时说。

　　图朱表示，面对突如其来的新冠疫情，中国的应对速度令人惊叹。从疫情初期调集全国资源驰援武汉迅速扭转局势，到后期通过联防联控有效遏制疫情反弹，中国在抗疫中充分展现其体制优势。

　　图朱指出，现阶段非洲疫情防控好于预期，离不开来自中国的医疗队和抗疫援助物资。在日前举办的中非团结抗疫特别峰会上，中国承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后将率先惠及非洲国家、在中非合作论坛框架下免除有关非洲国家截至2020年底到期对华无息贷款债务……中国真正做到了同非洲人民站在一起、共克时艰，令非洲人民深受感动，也备受鼓舞。

　　图朱表示，中国的“一带一路”倡议为非洲带来了更好的基础设施和更多的就业机会，有效加速非洲的互联互通和一体化进程，这有助于非洲建立一个更加平等的社会。

　　他说，当下单边主义甚嚣尘上，中国作为多边主义的坚定捍卫者，正用行动诠释人类命运共同体理念，同时积极支持世界卫生组织领导的全球抗疫事业。

　　今年61岁的图朱曾是肯尼亚知名媒体人，当过新闻主播、制片人和导演。2002年，他进入政坛，曾先后担任新闻部长、旅游部长和外交部长。2017年，他担任肯尼亚执政党朱比利党总书记。

　　图朱曾多次访华，中国人民的勤劳以及对发展的渴望令他印象深刻。他说，在中国共产党成立99周年之际，中国正努力打赢脱贫攻坚战，为全球减贫事业作出重大贡献，也为非洲带来信心和启示。

　　“中国的成功经验告诉我们，依靠正确决策和坚决执行，非洲国家也可以摆脱贫困。”图朱说。

　　他认为，党的干部只有扎根于群众，才能了解并解决群众的诉求。中国共产党强调的“不忘初心”，就是始终把人民利益置于首位，以人民为中心。

　　在图朱看来，中国共产党的成功还离不开从严治党。面对腐败问题，中国共产党敢于不断自我革新、自我净化，不断完善纪检监察体制，让官员不能腐也不敢腐。这是其在长期执政条件下保持强大生命力的关键。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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