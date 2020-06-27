原标题：美众议院支持华盛顿哥伦比亚特区成为美国第51个州

新华社华盛顿6月26日电（记者孙丁 徐剑梅）美国国会众议院26日表决通过一项由民主党人提出的草案，支持首都华盛顿哥伦比亚特区成为美国第51个州。

众议院中民主党人占多数，当天的投票结果为232票赞成、180票反对，基本按照党派划线，仅有1名民主党人投出反对票，没有共和党人投出赞成票。

这项草案提出缩小联邦特区，仅囊括白宫、国会大厦、联邦最高法院以及国家广场上其他联邦建筑等，华盛顿哥伦比亚特区余下区域成为一个州，名为“华盛顿道格拉斯邦”，华盛顿哥伦比亚特区市长则成为州长。

此外，草案准许“华盛顿道格拉斯邦”在美国国会拥有2名参议员和1名众议员，均享有投票权。目前，华盛顿哥伦比亚特区在美国国会参议院中没有正式代表，在众议院中有1名代表，但没有投票权。

众议院议长、民主党人南希·佩洛西26日说，在过去超过两个世纪以来，华盛顿哥伦比亚特区居民交税，在军队中服役，并为美国经济作出贡献，却无法享有全部公民权。

不过，这项草案不太可能成为法律。参议院多数党领袖、共和党人米奇·麦康奈尔此前明确表示，他不会把民主党人的草案提上参议院的议程。白宫行政管理和预算局也认为该草案违反美国宪法。该局表示，如该草案在国会通过被呈交至白宫，顾问们将建议总统予以否决。

美国总统特朗普上月接受美国媒体采访时说，他反对华盛顿哥伦比亚特区成为州，不会让民主党人在国会中拥有更多席位。

华盛顿哥伦比亚特区位于美国东海岸马里兰州和弗吉尼亚州之间，目前有人口约70万，人口多于怀俄明州和佛蒙特州。在华盛顿哥伦比亚特区，民主党选民占绝大多数。据美国媒体统计，2016年美国总统选举时，民主党总统候选人希拉里·克林顿获得华盛顿哥伦比亚特区超过90%的选票。

1790年，美国国会通过法案批准在波托马克河畔建立首都特区，由美国首任总统乔治·华盛顿选址。

华盛顿哥伦比亚特区是美国联邦政府所在地，也是外国驻美大使馆以及世界银行、国际货币基金组织等国际组织总部的所在地，还拥有许多知名博物馆、艺术馆等。

(责编：刘洁妍、杨牧)