新华社巴黎6月26日电 综述：法国加强立法 维护国家安全推进长期反恐

新华社记者唐霁

国家安全是安邦定国基石，各国都把维护本国国家安全视作头等大事。法国颁布《加强国内安全和反恐法》，是法国维护国家安全、长期反恐的重要举措。

《加强国内安全和反恐法》出台背景是：2015年11月，法国巴黎连环恐袭事件后，时任总统奥朗德随即宣布法国进入国家紧急状态。此后，恐怖主义威胁持续严峻，法国政府连续六次延长国家紧急状态。然而，长时间实施国家紧急状态势必限制公民自由、影响社会生活，需要用法律来替代紧急状态，保证在社会常态运转下系统性加强反恐。

2017年10月31日，《加强国内安全和反恐法》生效。11月1日，法国结束为加强反恐已实施近两年的国家紧急状态。

《加强国内安全和反恐法》主要包括四方面内容。首先，各省省长在举办重大体育、文化活动时，为确保安全、防范恐袭，可批准设立警戒区；其次，对于传播极端思想的宗教场所，各省省长可批准将其关闭；再次，对于可能从事恐怖活动或者和恐怖分子密切联系的嫌疑人，相关部门可以对其采取行政控制或监视措施；最后，警方在获得司法部门批准后，可以搜查嫌疑人住所。

《加强国内安全和反恐法》还制定一些补充措施，包括可以对有极端思想的官员展开行政调查，对其调任、停职或免职；可以对边境地区、国际机场和车站在其十公里范围内开展身份检查，逮捕可能对法国本土发动恐怖袭击的嫌疑人。

其他补充措施还包括，设立海运乘客数据库，登记所有进出法国的乘客信息，便于更好监控危险人物行踪；延长边境检查的时间和范围；允许安全部门对反恐行动进行通信监控；对教唆子女从事恐怖活动的父母处以15年监禁并重罚等。

法国参议院负责监督《加强国内安全和反恐法》执行小组今年2月发布报告指出，在法国长期面临恐怖主义威胁背景下，《加强国内安全和反恐法》颁布两年多来，得到“平衡的执行”，总体上符合立法者的精神，体现出应有的作用。

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