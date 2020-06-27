中国抗疫彰显治理优势（望海楼）

新型冠状病毒肺炎是近百年来人类遭遇的影响范围最广的全球性大流行病，对全世界是一次严重危机和严峻考验。疫情发生以来，中国秉持人类命运共同体理念，肩负大国担当，同其他国家并肩作战、共克时艰，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果，也为全球抗疫贡献中国智慧、中国力量，获得国际社会的高度赞誉。

中国共产党的坚强领导是中国战胜疫情的根本保证。正是得益于中国共产党的集中统一领导，从中央到地方，从城市到农村，从政府到企业，从行业到区域，迅速形成了纵向到底、横向到边的强大合力，成为战胜疫情的重要前提和关键所在。疫情发生后，党中央高度重视，迅速作出部署。习近平总书记亲自指挥、亲自部署，多次作出重要指示，多次主持召开中央政治局常委会会议、中央政治局会议以及专题会议，研究部署疫情防控和复工复产事宜。中央应对疫情工作领导小组及时研究部署工作，中央指导组积极开展工作，国务院联防联控机制加强统筹协调，各级党委和政府积极作为，基层党组织充分发挥战斗堡垒作用，广大党员干部战斗在前、冲锋一线，托起人民的幸福安康，筑牢疫情防控的钢铁长城。这次抗疫斗争，再次彰显了中国共产党的伟大，再次印证坚持和完善中国共产党的领导是党和国家的根本所在、命脉所在，是全国各族人民的利益所在、幸福所在。

中国特色社会主义制度是战胜疫情的重要法宝。我国之所以能够在较短时间内控制住疫情，得益于中国特色社会主义制度所具有的强大的组织能力、动员能力和协调能力。在彰显全国一盘棋优势方面，党中央统一指挥、统一协调、统一调度，全国上下团结一心、群策群力。在彰显社会主义基本经济制度优势方面，社会主义基本经济制度创造了经济快速发展的奇迹，打造出强大的经济实力和日益增强的科技实力、综合国力，为打赢疫情防控阻击战提供雄厚的物质、技术基础。抗疫实践充分证明，中国特色社会主义制度具有强大生命力和巨大优越性。

坚持以人民为中心是战胜疫情的力量源泉。党的根基在人民、血脉在人民。人民是我们党执政的最大底气。在疫情面前，我们党一开始就鲜明提出把人民生命安全和身体健康放在第一位，在全国范围调集最优秀的医生、最先进的设备、最急需的资源，全力以赴投入疫病救治，救治费用全部由国家承担。我们党在保护人民生命安全和身体健康上可谓不惜一切代价，真真正正践行着人民至上、生命至上的价值追求。同时，在疫情防控斗争中，在党中央统一领导下，全国动员、全民参与，联防联控、群防群治，构筑起最严密的防控体系，凝聚起坚不可摧的强大力量。抗疫实践充分证明，人民才是真正的英雄。

国家高水平的治理能力是战胜疫情的重要保障。中国抗疫斗争充分彰显了国家治理能力和综合国力。疫情发生后，全国上下紧急行动，依托强大综合国力，开展全方位的人力组织战、物资保障战、科技突击战、资源运动战，在最短时间集中最大力量阻断疫情传播，书写了人类抗疫历史的奇迹。军地共调集346支国家医疗队、4.26万名医务人员和960多名公共卫生人员驰援湖北。统筹推进疫情防控与经济社会发展的效果正加速显现，加快构建起强大的公共卫生体系、健全预警响应机制已被提上国家重要议事日程。这些都充分表明，在此次抗疫中，我国治理体系发挥着显著优势、激发出强大效能，既扛住了严峻风险的考验和冲击，又化危为机、危中寻机，展现出令世界惊叹的高效。

当前，病毒仍在全球传播蔓延，防控形势依然复杂，常态化疫情防控工作丝毫不能放松。但我们相信，中国强大的治理优势必将不断转化为前进的更大动能，我们最终必将战胜疫情。

（作者为天津市中国特色社会主义理论体系研究中心天津社会科学院基地研究员）

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