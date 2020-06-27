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有的地方减缓重开步伐 有的地方考虑恢复“在家”

“开放”还是“关闭”：加州的困惑

2020年06月27日09:13  来源：人民网-国际频道
 

旧金山渔人码头，开业的商家不多，仍有一些游客前来。

人民网旧金山6月26日电（记者邓圩）加州处于“开放”与“关闭”的两难选择。当地时间6月26日，加州新冠肺炎确诊病例超20万，确诊人数从全美第四跃居第二。旧金山市长伦敦·布里德当日通过推特证实旧金山将放缓开放步伐，原定于下周开放的商业设施将被推迟。加州州长纽森同日也证实近期该州疫情有所抬头，他对重点地区发出恢复“在家”的要求。加州学校主管宣布正在对暑假过后的秋季学校如何开学进行准备。

与此同时，全美新冠肺炎确诊病例超过245万例，死亡人数超12万人。包括佛罗里达州、得克萨斯州、阿肯色州、特拉华州等11个走在“开放”之路上的州暂停下一步重启。

据了解，本周四加州允许旧金山县在下周重新开放一些高风险企业，包括发廊、理发店、博物馆、动物园、纹身店、按摩机构、美甲店、户外游泳和户外酒吧。但是，旧金山市长26日突然宣布的决定意味着这些企业主需要继续等待开放时间。

昔日熙熙攘攘的渔人码头美食摊档，如今依然门可罗雀。

布里德在推特中说，延迟开放的理由是“新冠肺炎确诊病例在增加。”据悉，该市单是25日就新增103例确诊病例。而在6月15日旧金山首次宣布开放户外餐饮和店内零售的第二阶段开放计划时，单日新增确诊病例数字为20例。

布里德表示，以目前的增长速度，这个数字可能会迅速增加一倍。如果对这种情况不加干预，最终的选择就是（重新）“关闭“。旧金山市是在全美爆发新冠病毒过程中最先启动紧急状态，最先实行“关闭”措施的城市，此前由于措施得当对新冠流行控制受到肯定。

6月26日，加州州长纽森在网络新闻发布会上说，加州的住院人数和ICU入院人数最近分别上升3.3%和4.4%；加州在过去24小时内进行了77000次检测，阳性率为5.3%，较本周早些时候的5.1%略有上升，7天阳性率平均为5.7%。而位于加州南部边境的因皮里尔县全县人口181000、上周报告病例数680例，新冠病毒阳性率为23%，远高于全州5.7%的平均水平。

纽森介绍，因皮里尔县最近几周一直在努力控制病毒，患者由附近的圣贝纳迪诺和河滨县共同救治，以减轻该县的医疗设施负担。因皮里尔县监事会将召开会议讨论恢复严格执行“待在家中”的命令。“如果他们不能达成共识，我将致力于干预。”纽森说。

当地时间6月26日，旧金山渔人码头稀稀疏疏来了一些游客和市民。

加州公立学校从春假前就进入远程教学，目前刚刚进入暑假，各大学校委员会正加紧开会讨论秋季如何开学。加州学校主管托尼·瑟蒙德26日指出，学校“只有在安全的情况下才会开放”。

据介绍，各学区正在为各种不同的教学方案做准备，计划同时开放课堂教学和远程教学。“我们已经向准备开学的1万所学校送去了个人防护装备，给老师送去了1400万个口罩，240万个面罩。”托尼·瑟蒙德介绍，他们还测量了课桌之间的空间，并探索将教学区域扩展到学校的其他部分，比如，利用健身房扩大校园的占地面积。”

(责编：刘洁妍、杨牧)
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