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尼日利亚医疗协会主席:尼中医疗合作前景广阔

2020年06月27日09:06  来源：人民网-国际频道
 

尼日利亚国家医疗协会主席因诺森特·乌贾。（姜宣摄）

人民网阿布贾6月27日电（记者姜宣） “尼日利亚新冠肺炎病例最近在社区内加速传播，并向整个区域蔓延。我们希望加入到中国正在进行的疫苗临床实验上，共同开发，为人民造福。”尼日利亚国家医疗协会主席因诺森特·乌贾教授26日在接受采访时表示，中国在抗击疫情上表现得非常好，中国与尼日利亚加强合作，特别是本国各自特有的药物开发上，可以极大改善人民的健康状况。

乌贾表示，为应对疫情，中国在10天内就建造了2个巨大方舱医院来收治病人，有效阻止了疾病传播，这一行动非常出色，中国为此付出了巨大努力。与此同时，中国也为尼日利亚在抗击新冠肺炎上给予了大力支持。特别是本月17日的中非团结抗击新冠肺炎特别峰会上，中国为非洲各国在疾病控制上提供了巨大帮助。

乌贾说，尼中两国可以加强疾病研究，了解如何通过合作和知识共享更好地进行防控。尼日利亚医疗协会和中国医疗协会可以携手合作，交流知识和经验，通过培训和再培训医务人员建设能力，尼方也将贡献全部力量。

乌贾表示，尼日利亚和中国政府始终把人民利益摆在了第一位，特别在疫苗开发上，尼日利亚非常乐于参与疫苗研究的计划、实施及临床试验。另外，尼中两国医疗合作前景广阔，包括在传统医学方面大有可为。可以运用技术去验证草药化学成分、功效和安全性，了解植物用途，并在中国技术的帮助下提取活性成分。这样做，不仅尼中两国受益，也将惠及全非洲。

乌贾建议，银行的种类包括工业、农业、商业等，是否可以探索建立与医疗有关的银行，比如卫生银行，人们可以通过它解决医疗经费与物资短缺问题，这在尼日利亚2亿多人口中或许这是一种非常有效的措施，在中国强大经济能力的支持下，尼中合作将能得到非常好的效果。

(责编：刘洁妍、杨牧)
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