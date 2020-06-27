原标题：纽约一警察因“锁喉”执法受到起诉

美国纽约市一名警察因执法时使用明令禁止的“锁喉”动作25日被捕并受到起诉，面临最高7年监禁。

这名警察名为戴维·阿法纳多尔，39岁。他21日与3名同事在纽约昆斯区罗卡韦滩边巡逻时，与3名男子发生口角。路人上传到社交媒体的视频显示，4名警察将一名黑人男子压制在地，其中一人用胳膊扼住后者的颈部。围观人群中传出“不要勒他”的惊呼声。

这段视频经媒体报道后引发轩然大波，使用“锁喉”技术的警察阿法纳多尔随即被无薪停职。纽约市警察局21日晚公布了执法记录仪拍下的现场画面。画面显示，警察动手前，与3名闹事者至少僵持11分钟，3人用言语谩骂侮辱警察，其中一人还抄起垃圾桶里的一件东西威胁打人，而4名警察一直在劝他们离开。

纽约市警察局长德莫特·谢伊22日发表声明说，4名警察已经显现“极度克制”，“尽管如此，一名警察用手掐别人脖子（的做法不对），他已经立即被停职”。

遭“锁喉”的黑人男子名为里基·贝尔维，35岁。他因扰乱治安被捕，后获释。检方说不会起诉他。

贝尔维的律师说，当事人被“锁喉”后短暂失去意识，被送往医院救治。他要求检方给阿法纳多尔定罪，“让他坐牢”。

受理这起案件的昆斯区地方检察官梅琳达·卡茨以勒杀和企图勒杀两项罪名指控阿法纳多尔。后者到警察局自首并被拘捕。如果罪名成立，他最高可被判7年监禁。不过他25日首次出庭时拒绝认罪。

卡茨说：“科莫州长签署法令的墨迹未干，这名警察就使用了这项新法令明文禁止的手段。”

纽约州州长安德鲁·科莫本月12日签署一系列涉及警方改革的法案，其中一条禁止警察使用“锁喉”动作。纽约市警察局自1993年起即禁止警察“锁喉”，不过违反者不在少数。

美联社报道，这是阿法纳多尔在15年的警察生涯中第二次被起诉，前一次是在2016年，他当时被指控用枪柄打掉一名未成年嫌疑人的两颗牙齿，后被判无罪。

“锁喉”动作近来因其危险性饱受争议。黑人男子乔治·弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭执法的白人警察“锁喉”后死亡，触发大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威。

美国总统唐纳德·特朗普16日签署行政命令，建议警察在执法过程中使用致命性较低的武器，例如电击棍，同时规定警察不得在生命安全没有受到威胁的情况下以“锁喉”动作控制嫌疑人。（王宏彬）（新华社专特稿）

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