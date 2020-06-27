人民网>>国际

纽约一警察因“锁喉”执法受到起诉

2020年06月27日08:43  来源：新华网
 
原标题：纽约一警察因“锁喉”执法受到起诉

　　美国纽约市一名警察因执法时使用明令禁止的“锁喉”动作25日被捕并受到起诉，面临最高7年监禁。

　　这名警察名为戴维·阿法纳多尔，39岁。他21日与3名同事在纽约昆斯区罗卡韦滩边巡逻时，与3名男子发生口角。路人上传到社交媒体的视频显示，4名警察将一名黑人男子压制在地，其中一人用胳膊扼住后者的颈部。围观人群中传出“不要勒他”的惊呼声。

　　这段视频经媒体报道后引发轩然大波，使用“锁喉”技术的警察阿法纳多尔随即被无薪停职。纽约市警察局21日晚公布了执法记录仪拍下的现场画面。画面显示，警察动手前，与3名闹事者至少僵持11分钟，3人用言语谩骂侮辱警察，其中一人还抄起垃圾桶里的一件东西威胁打人，而4名警察一直在劝他们离开。

　　纽约市警察局长德莫特·谢伊22日发表声明说，4名警察已经显现“极度克制”，“尽管如此，一名警察用手掐别人脖子（的做法不对），他已经立即被停职”。

　　遭“锁喉”的黑人男子名为里基·贝尔维，35岁。他因扰乱治安被捕，后获释。检方说不会起诉他。

　　贝尔维的律师说，当事人被“锁喉”后短暂失去意识，被送往医院救治。他要求检方给阿法纳多尔定罪，“让他坐牢”。

　　受理这起案件的昆斯区地方检察官梅琳达·卡茨以勒杀和企图勒杀两项罪名指控阿法纳多尔。后者到警察局自首并被拘捕。如果罪名成立，他最高可被判7年监禁。不过他25日首次出庭时拒绝认罪。

　　卡茨说：“科莫州长签署法令的墨迹未干，这名警察就使用了这项新法令明文禁止的手段。”

　　纽约州州长安德鲁·科莫本月12日签署一系列涉及警方改革的法案，其中一条禁止警察使用“锁喉”动作。纽约市警察局自1993年起即禁止警察“锁喉”，不过违反者不在少数。

　　美联社报道，这是阿法纳多尔在15年的警察生涯中第二次被起诉，前一次是在2016年，他当时被指控用枪柄打掉一名未成年嫌疑人的两颗牙齿，后被判无罪。

　　“锁喉”动作近来因其危险性饱受争议。黑人男子乔治·弗洛伊德5月25日在明尼苏达州明尼阿波利斯市遭执法的白人警察“锁喉”后死亡，触发大规模反种族歧视和暴力执法抗议示威。

　　美国总统唐纳德·特朗普16日签署行政命令，建议警察在执法过程中使用致命性较低的武器，例如电击棍，同时规定警察不得在生命安全没有受到威胁的情况下以“锁喉”动作控制嫌疑人。（王宏彬）（新华社专特稿）

(责编：刘洁妍、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved