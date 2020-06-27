原标题：日本弃“盾”后要执“矛”？

日本外交大臣河野太郎25日正式宣布日本放弃陆基“宙斯盾”导弹防御系统原定部署计划。

然而，这并不意味着日本放弃加强导弹防御系统，甚至可能转而采取攻击性策略，包括保有打击他国基地的能力。

日本政府放弃在山口县和秋田县各部署一套陆基“宙斯盾”导弹防御系统，公开说法是无法确保反导导弹发射后助推器不落入附近居民区，而修改反导系统设计需要耗费10年和花费2000亿日元，从时间和成本上不可行，且难以找到新的部署场所。

不过，日本媒体披露，即使部署陆基“宙斯盾”系统，日本面对他国导弹技术的提高也力不从心，因而打算对导弹防御政策作大幅调整，包括考虑保有打击敌方基地的能力。

按照日本政府现有的说法，这种能力“属于自卫范畴，获得宪法承认”，只是没有被纳入政策中。

日本政府国家安全保障会议今年夏季将开始讨论新的安保政策。首相安倍晋三18日在记者会上说：“我们需要认真考虑‘威慑’的含义。我们的时间不多了。”他称，“要让（敌方）认为最好不要对日本发动攻击”。

河野25日说，必须从“中长期”考虑日本的导弹防御策略。前防卫大臣中谷元对媒体记者说，执政党自民党内已经提出保有打击敌方基地的能力，“必须就此作具体讨论”。

《产经新闻》评述，如果日本决定保有打击敌方基地的能力，意味着专守防卫政策从守势到攻势的大转变。

这家保守派媒体报道，作为陆基“宙斯盾”导弹防御系统可能的替代方案，日本将加速开发干扰敌方导弹与基地之间无线电通信的装备，在敌方导弹发射初始阶段引发导弹自爆。另一个选项是直接攻击敌方导弹发射基地等指挥控制设施。报道援引一名前防卫大臣的话说，日本可能把战机搭载、用于攻击敌方舰艇的远程巡航导弹转用于攻击敌方基地。

《京都新闻》在社论中说，保有打击敌方基地的能力，脱离日本二战后以专守防卫为核心的安全保障政策，为美国发挥“矛”的作用。对这一能力的讨论将刺激周边国家，可能引发军备竞赛。即使以防御为目的发动攻击，也孕育着滑向战争的危险。

日本广播协会（NHK）电视台网站说，让日本具备这一“矛”的能力，难以获得国民支持。共同社评论，如果日本保有这一能力，专守防卫原则将名存实亡。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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